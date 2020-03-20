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20 марта 2020, пятница, 21:00 342
Общество 2020-03-20T21:00:01+02:00
Українські Новини
Ворвется сильное похолодание и заметет снегом: погода в Украине резко изменится

Ворвется сильное похолодание и заметет снегом: погода в Украине резко изменится

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Погода на завтра
Снег. Фото: pixabay
Снег. Фото: pixabay

21 марта в Киеве облачно с прояснением, ночью без осадков, днем дождь, вечером с мокрым снегом, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +6…+8 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснением, ночью дождь, днем дождь с переходом в снег, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +2…+8 градусов.

В Карпатах ночью мокрый снег, днем значительный снег, температура ночью -2…+3 градуса, днем -2…+3 градусов.

В Моршине ночью дождь, днем дождь с переходом в снег, температура ночью +2…+4 градуса, днем +4…+6 градусов.

В Трускавце ночью дождь, днем дождь с переходом в снег, температура ночью +2…+4 градуса, днем +4…+6 градусов.

В Сваляве дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов.

На севере Украины облачно с прояснением, ночью без осадков, днем дождь с переходом в снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +3…+9 градусов.

В центре Украины облачно с прояснением, ночью без осадков, в Винницкой области дождь; днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +6…+12 градусов, в Винницкой области +4…+9 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснением, без осадков, только днем в Харьковской области небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +7…+12 градусов.

На юге Украины облачно с прояснением, ночью без осадков, днем дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+6 градусов, днем +8…+15 градусов.

В Крыму облачно с прояснением, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов.

Ранее Українські Новини писали, как правильно дезинфицировать помещения при пандемии коронавируса.

Также мы писали о том, как правильно защитить свой дом от коронавируса.

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