Ворвется сильное похолодание и заметет снегом: погода в Украине резко изменится

21 марта в Киеве облачно с прояснением, ночью без осадков, днем дождь, вечером с мокрым снегом, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +6…+8 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснением, ночью дождь, днем дождь с переходом в снег, ветер северный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +2…+8 градусов. В Карпатах ночью мокрый снег, днем значительный снег, температура ночью -2…+3 градуса, днем -2…+3 градусов. В Моршине ночью дождь, днем дождь с переходом в снег, температура ночью +2…+4 градуса, днем +4…+6 градусов. В Трускавце ночью дождь, днем дождь с переходом в снег, температура ночью +2…+4 градуса, днем +4…+6 градусов. В Сваляве дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов. На севере Украины облачно с прояснением, ночью без осадков, днем дождь с переходом в снег, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +3…+9 градусов. В центре Украины облачно с прояснением, ночью без осадков, в Винницкой области дождь; днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +6…+12 градусов, в Винницкой области +4…+9 градусов. На востоке Украины облачно с прояснением, без осадков, только днем в Харьковской области небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +7…+12 градусов. На юге Украины облачно с прояснением, ночью без осадков, днем дождь, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+6 градусов, днем +8…+15 градусов. В Крыму облачно с прояснением, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +10…+15 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов. Ранее Українські Новини писали, как правильно дезинфицировать помещения при пандемии коронавируса. Также мы писали о том, как правильно защитить свой дом от коронавируса.