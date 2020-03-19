В Днипре нашли 13 гранат среди мусора, а под Николавевом 50-летний мужчина у себя во дворе обустроил "нарко-теплицу"

В Днипре нашли 13 гранат среди мусора, а под Николавевом 50-летний мужчина у себя во дворе обустроил "нарко-те

В Днипре разоблачили госпредприятие в незаконном использовании прекурсоров

В Днипре правоохранители установили, что должностные лица одного из государственных предприятий незаконно хранят и используют прекурсоры, не имея на это соответствующей лицензии, сообщает "Днепр час". Было установлено, что при проведении лабораторных исследований продовольственной группы товаров для операторов оптовой и розничной торговли работники данного предприятия незаконно использовали прекурсоры. При этом необходимого лабораторного оборудования для проведения заказных исследований предприятие не имело, а состояние помещений не отвечало необходимым санитарным условиям. Большинство выданных предприятием экспертных заключений на качество продукции не соответствовали требованиям действующего законодательства и содержали ложную информацию. 17 марта в ходе обыска обнаружено более 20 литров хлороформа и серной кислоты, хранившихся в ненадлежащих условиях и без соответствующих разрешительных документов. Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.

Госпредприятие, где незаконно использовали прекурсоры. Фото: Нацполиция

В Днипре в куче мусора нашли 13 гранат

Житель Днипра во время прогулки на открытой территории наткнулся в мусоре на подозрительные предметы, а именно: гранаты Ф-1, в количестве 13 единиц, пишет "Наше Місто". На место инцидента, выехала группа пиротехников. Были проведены работы по обезвреживанию и уничтожению гранат. Никто не пострадал.

Житель Николаевской области у себя во дворе обустроил "нарко-теплицу"

18 марта, во дворе дома 50-летнего жителя Вознесенска правоохранители обнаружили мини-теплицу с растениями конопли, сообщают "Новости N". Кроме того, мужчина выращивал коноплю в пластиковых ведрах в подвальном помещении дома, по его словам, исключительно для себя. Изъятое наркозелье, 25 кустов конопли и устройство для употребления наркотических средств, которое сотрудники полиции нашли в комнате домовладельца, направили на экспертизу. Подобное преступление наказывается штрафом от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Теплица. Фото: Нацполиция

В Николаеве задержали банду наркодельцов, которую организовала 48-летняя женщина

18 марта, в Николаеве правоохранители ликвидировали деятельность группы наркодельцов, сообщают "Новости N". Задержаны 48-летняя организатор преступной группы, ее ранее судимый 56-летний брат и 44-летняя подруга, которая также была судима. Известно, что женщина-организатор банды является жительницей Николаева. Она координировала действия сообщников, а также непосредственно осуществляла сбыт особо опасного наркотического средства опия ацетилированного. Двое сообщников преступницы занимались приобретением и транспортировкой наркосырья, изготовлением наркотиков, их фасовкой и сбытом. Правоохранители провели ряд обысков в ходе которых изъяли 40 мл ацетилированного опия, а также каннабис, таблетки метадона, прекурсоры, полученные от продажи наркотиков денежные средства в сумме 8000 грн. Вещественные доказательства направили на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о предоставлении действиям задержанных дополнительной квалификации. Сбытчикам грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Криптоферма воровала электричество из сетей "Николаевоблэнерго"

"Николаевоблэнерго" заявил в полицию о краже электричества в Витовском районе, передают "Николаевские новости". На территории бывшей фермы в одном из сел района они обнаружили хищение электроэнергии, потребляемой без приборов учета. Проведя измерения, специалисты пришли к выводу, что похищенная электроэнергия используется в коммерческих целях. На месте происшествия полицейские обнаружили трансформатор и разветвленную электрическую сеть, ведущую в помещение фермы, в которой находилось более 500 приборов для майнинга криптовалюты. Полиция устанавливает владельца криптофермы, происхождение использованного оборудования и сумму ущерба.

В Ривненской области пылают поля

18 марта пожарные Ривненской области пять раз выезжали на ликвидацию сухой травы, кустарников и камыша, пишет "Ого". В частности, были выезды в город Дубно, село Дермань, село Грабив, село Середне и село Оженино. Для ликвидации пожаров и недопущения распространения огня на большую площадь было привлечено 5 единиц пожарной техники и 18 пожарных. Спасатели призывают жителей области соблюдать правила противопожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах.

Горящее поле. Фото: ГСЧС

На Запорожье разоблачено игральное заведение

Правоохранители Запорожской области установили местонахождение подпольного казино в одном из баров пгт, сообщает "Миг". Михайловка, которое "специализировалось" на игре в покер. Во время обысков были изъяты принадлежности для игры в покер, покерный стол, черная документация заведения и долговая книга с данными игроков-должников. В момент проведения процессуальных мероприятий в помещении кроме персонала находились игроки, в том числе жители соседних районов, в отношении которых были составлены административные протоколы. Установлено, что клуб действовал в закрытом режиме и попасть в игральное заведение можно было только по личной предварительной договоренности с арендатором помещения.

Игральное заведение. Фото: Нацполиция