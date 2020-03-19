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  • Антон Кучухидзе: Игорный бизнес спасет экономику от коронавируса
19 марта 2020, четверг, 16:09 113 Мнение
Политика 2020-03-19T17:00:03+02:00
Українські Новини
Антон Кучухидзе: Игорный бизнес спасет экономику от коронавируса

Антон Кучухидзе: Игорный бизнес спасет экономику от коронавируса

Антон Кучухидзе
МВФ, Игорный бизнес, Президент Украины, Антон Кучухидзе, Владимир Зеленский

По ранним прогнозам МВФ, еще до проблем с коронавирусом, рост мировой экономики должен был составить 3,2%. 4 марта же, глава МВФ сообщила, что прогноз будет пересмотрен.

Опубликуют его в апреле месяце сего года. Однозначно можно утверждать то, что рост экономики, если антикризисные меры будут неэффективными, будет меньше, чем в 2019 году. В прошлом году рост мировой экономики составил 2,9%.

Кого кризис ударит в первую очередь? Конечно же, слабые сырьевые экономики пострадают больше всего. Среди лидеров этого списка и Украина. Еще в конце февраля, Morgan Stanley прогнозировал рост экономики Украины до 3,6%. С большей долей вероятности можно утверждать, что этот показатель также будет пересмотрен, поскольку ситуация стремительно поменялась за считанные недели. Китами роста украинской экономики должны были стать открытие рынка земли и рост инвестиций.

Если с рынком земли все понятно, то на фоне падения промышленности, становится вопрос, какой из секторов экономики мог бы принести деньги Украине. И тут нужно вспомнить про уже ставший многострадальным игорный бизнес.

Легализация игорного бизнеса - это минимум 4 млрд грн в бюджет (при правильной налоговой нагрузке этот показатель может увеличиваться), это борьба с коррупцией и возможность привлечь инвестиции. Пока новое правительство занято проблемами последствий коронавируса и не уделяет должное внимание легализации игорного бизнеса. 

Конечно же, критики скажут, что если карантин будет продлен, то казино функционировать не сможет. Но это отговорка для лентяев. Не стоит забывать о возможностях, как минимум, онлайн казино или онлайн игровых залов.

Сейчас, будучи гражданином Украины и пройдя идентификацию, вплоть до проверки паспортных данных, игрок может регистрироваться на известных игровых ресурсах по типу 888Poker и получает возможность играть. Украинский игрок тем самым пополняет бюджеты США и европейских государств. Почему бы не создать украинский ресурс? Украинские IT специалисты на вес золота в мире, для государства Украины - это не есть проблемой. Проблема в депутатах и новом правительстве, которые просто тупят и не могут запустить игорный рынок.

Пусть Кабмин покажет нам другие сферы экономики, которые при открытии рынка могут дать более 4 млрд грн сразу.

Кроме рынка земли и игорного бизнеса таких сегментов нет. Еще в прошлом году, когда в медиа зарождалась дискуссия о легализации игорного бизнеса, мало кто мог подумать, что игорный бизнес приобретет стратегическую экономическую важность.

Падение промышленности, негативные последствия коронавируса, затягивание с открытием рынка земли делают легализацию игорного бизнеса волшебной палкой для правительства в борьбе с экономическим кризисом.

Уважаемые Кабмин и монобольшинство, хватит медлить и идти на поводу у теневых групп, легализируйте игорный бизнес, спасете же свое лицо и рейтинги, а также стране поможете!

 

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Українські новини»

 

 

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