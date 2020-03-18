Сергей Головнев: мифы ДТЭК Ахметова о запретительной пошлине на импорт электроэнергии и угля из России

Журналист Сергей Головнев в своем Facebook решил развенчать мифы ДТЭК Ахметова о запретительной пошлине на импорт электроэнергии и угля из России. По его мнению, именно в интересах этой компании и вводится эта пошлина.

Государственный комитет по сбору средств с населения в пользу Рината Ахметова (известен также, как Кабмин) принял решение ввести заградительную пошлину на импорт энергетического угля газовых марок и электроэнергии из РФ в размере 65% с 1 апреля.

Пруф

Попытаюсь развенчать упоротые мифы от ДТЭК Ахметова, в интересах которого вводится эта пошлина:

Нельзя помогать экономике страны-агрессора.

Справедливо. Но ДТЭК развивает ШУ "Обуховское" в Ростовской области РФ. Ахметов вкладывает в экономику РФ прямыми инвестициями столько, сколько ни одна другая украинская компания.

Метинвест Ахметова-Новинского закупает коксующийся уголь в РФ. Много. В год до 10 млн тонн заходит в Украину. Метинвест очень переживает, когда РФ ограничивает поставки.

Пруф

У ДТЭК не хватает средств для зарплат энергетикам.

НЕПРАВДА. "ДТЭК Павлоградуголь" - основной угледобывающий актив Ахметова за 2019 год показал чистую прибыль 6,7 млрд грн. Еще 3,5 млрд грн прибыли у "ДТЭК Трейдинг" - компании, которая покупает уголь у шахт Ахметова и продает его ТЭСам Ахметова.

Пруф

По сути, компании Ахметова в структуре ДТЭК – это сообщающиеся сосуды. Из-за вертикальной интеграции можно на любом выбранном активе показать убыток, а на любом другом – оставить прибыль.

В Украине дешевая электроэнергия, цена должна быть выше.

БРЕД. В Украине для юридических лиц (предприятия, магазины, садики, школы – все, что не население) самая дорогая электроэнергия в регионе. Это можно в любой момент проверить на сайте государственной энергетической биржи.

Пруф

Цена в Украине (45 евро/МВт*ч) дороже, чем в Польше (39 евро), Румынии, Венгрии (по 30 евро) и Словакии (27 евро). В острове Бурштынской ТЭС, где ДТЭК имеет монополию, цена временами в два раза выше, чем в сопредельных странах (57 евро).

Цены на электроэнергию у нас выше, чем в Германии (29 евро), Франции (26 евро) и даже Великобритании (42 евро).

Пруф

ДТЭК несет чепуху о том, что для европейского потребителя конечный чек на электроэнергию дороже. Но это не касается генерации. Это касается стоимости сервисных услуг (транспортировка, распределение электроэнергии) и налогов. В Европе они выше. Соответственно, там выше сервис, дешевле подключение к сетям.

Россия специально демпингует, когда поставляет в Украину дешевый уголь и электроэнергию.

НЕПРАВДА. РФ продает уголь по рыночной цене. Все угледобывающие предприятия в РФ – частные. Цена угля, как углеводородного топлива, зависит от цены нефти. Естественно, когда нефть дешевеет, дешевеет и уголь с лагом в три месяца.

Цена угля на бирже в Роттердаме сегодня почти в два раза ниже, чем цена угля в Украине: $47/т (фьючерсы) против $80/т. Так еще и рынка угля в Украине нет. Потому что почти весь уголь продает ДТЭК. Большую часть – внутри холдинга.

Пруф

И да, сегодня "Роттердам+" был бы приемлемым индикатором для ценообразования на уголь в Украине. Проблема в том, что власть использует лишь те индикаторы, которые в данный момент выгодны Ахемтову.

Когда цена импортного паритета ушла вниз, Кабмин Гройсмана от нее отказался, срочно введя рынок электроэнергии в июле 2019 года. А нынешний Кабмин бывшего менеджера ДТЭК Дениса Шмыгаля и вовсе забил на индикаторы.

Что касается электроэнергии, она действительно в РФ дешевле, чем у нас. Там много АЭС и ТЭС на газе, который дешевеет в связи с падением цен на нефть. Сейчас есть пошлина на импорт э/э из РФ в размере 3,5%. Конечно, можно увеличить ее до 10% или даже до 20%. Но 65% - это перебор.

Правительство просто закрыло рынок электроэнергии, что приведет к установлению таких цен, какие захочет ДТЭК.

Дорогая электроэнергия увеличит ВВП и сделает Украину богатой.

БРЕД. Электроэнергия, как нефть, газ, нефтепродукты и уголь – это сырье. Оно нужно другим предприятиям, которые изготавливают продукцию с добавленной стоимостью.

Если вы хотите крутануть экономику протекционизмом, помогайте предприятиям с длинными технологическими цепочками, с ориентацией на экспорт, с добавленной стоимостью в продукции.

Для них сырье (та же электроэнергия) должно быть дешевым, чтобы они могли конкурировать своим продуктом на зарубежных рынках.

Для понимания, одной из причин проседания выплавки стали в Украине в 2019 году сам Метинвест Ахметова называет подорожание электроэнергии.

Пруф

(слайд 2, пункт 7)

Импорт электроэнергии из РФ вытесняет отечественную генерацию.

НЕПРАВДА. Во второй половине 2019 года импорт из РФ и Беларуси составил 1,2% от потребления. Импорт из РФ – менее 0,5% от потребления в стране.

Пруф

Импорт просто сдерживал рост цен на рынке электроэнергии. Не давал внутренним производителям сговориться, чтобы держать высокую цену. А это просто сделать, потому что в Украине две компании (Энергоатом и ДТЭК) контролируют 80% производства электроэнергии.

Пошлина спасет всех энергетиков и шахтеров, а не только Ахметова.

НЕПРАВДА. Для спасения шахтеров госшахт есть два пути: прекратить воровство и коррупцию на них, или закрыть. За 30 лет прекратить воровство там ни разу не удалось.

"Донбассэнерго" Максима Ефимова перевело часть блоков Славянской ТЭС на уголь газовых групп, который теперь им придется покупать у ДТЭК по мега-дорогой цене. То же касается ТЭЦ Анатолия Шкрибляка.

Пруф

"Центрэнерго" под контролем Игоря Коломойского покупает уголь по импорту просто потому, что ДТЭК не хочет продавать им по рыночной цене. Если уж вы хотите заставить госкомпанию не покупать уголь из РФ, отберите ее у Коломойского, а не вводите заградительные пошлины.

Такое впечатление, что Зеленский и новый Кабмин в период кризиса и пандемии решили спасать Ахметова и Коломойского за счет населения, а не наоборот.

Просто из-за того, что у ДТЭК монополия (90% добычи угля в стране и 63% тепловой генерации) и вертикальная интеграция, все деньги сольются в ДТЭК. Пошлины еще больше закрепят его монополию.

Пруф

Ну и вишенка на торте – это неизбежная отмена льготной цены на электроэнергию для населения. Увидите, как после введения пошлины все ляшки, кучеренки, корольчуки, волынцы и трохимцы будут писать о том, как полезно для страны поднять цены на электроэнергию населению.

Ведь иначе бизнес не справится с такой тарифной нагрузкой из-за высокой стоимости электроэнергии… И то верно.