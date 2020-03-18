Под Днипром женщина устроила пожар на кладбище, а в Одессе погоня за преступниками привела к ДТП

Двое мужчин ехали в Днипро на угнанной легковушке

17 марта, около 3 часов ночи сообщили, что в Кривом Роге угнали автомобиль ВАЗ 2109 а также что, скорее всего, угонщики направляются в Днипро, пишет "Днепр час". Вскоре указанную легковушку заметили и остановили патрульные. В салоне было два человека. Водитель предъявил сотрудникам полиции документы, но не свои, а настоящего владельца автомобиля, после чего резко нажал на "газ" и уехал. Правоохранители начали преследование. Вскоре патрульные увидели автомобиль на одной из улиц города, однако водителя и пассажира в нем не было. Свидетели сказали, что мужчины сели в одну из маршруток. Во время проверки маршруток мужчин нашли. Водитель маршрутки сообщил, что они вели себя подозрительно: мужчины прятались в салоне. Задержанные признались в угоне. Кроме того, водитель, который был за рулем угнанной машины, имел признаки алкогольного опьянения. Но "дыхнуть в трубочку" он отказался.

Решила убраться на кладбище: под Днипром женщина из-за листьев сожгла 2 гектара

В Днепропетровской области в Царичанском районе в селе Китайгород женщина подожгла сухие листья. Из-за ветренной погоды пожар охватил поле площадью в 2 гектара, передает "Наше Місто". Пожарные боролись с огнем около часа. На место происшествия вызвали правоохранителей. Полицейские установили, что местная жительница, которая убиралась на кладбище, подожгла сухие листья. Из-за ветреной погоды, пламя разнесло по сухой траве и начался пожар. Теперь женщине грозит штраф от двадцати до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов.

Пожар на кладбище. Фото: Наше Місто

В Днипре женщина прыгнула с Кайдакского моста

Сегодня рано утром в Днипре женщина прыгнула в реку с Кайдакского моста, пишет "Наше Місто". На место происшествия оперативно прибыли водолазы-спасатели. Выяснилось, что женщина прыгнула с моста на расстоянии 400 метров от берега. Она самостоятельно доплыла до суши. На берегу ее встретили полиция и карета скорой помощи. Помощь спасателей не пригодилась. Женщину госпитализировали с переохлаждением. Что стало причиной такого поступка — пока не известно.

Банда одесситов потрошила незаселенные квартиры в новостройках Николаева

17 марта неизвестные, отжав металлопластиковые окна, проникли в незаселенные квартиры одной из новостроек Николаева. Там демонтировали и вынесли восемь котлов отопления на общую сумму 189 тысяч гривен. Похищенное загрузили в автомобиль Suzuki. Николаевского водителя якобы заверили, что нужно перевезти в гараж уже "купленные" отопительные приборы. Во время транспортировки, автомобиль остановили патрульные. Проверили багажник, где и было обнаружено четыре коробки с котлами. Также правоохранители нашли воровское орудие для отжима окон и демонтажа оборудования. Преступниками оказались жители Одесской области 25 и 42 лет. Проверяется причастность одесских гастролеров к другим аналогичным эпизодам, и устанавливается точный состав банды, сообщают "Николаевские новости".

В Одессе погоня за преступниками привела к ДТП

Преступники устроили масштабное ДТП в Одессе, сообщает "odessa.net.ua". Во время их задержания произошло столкновение машин. Грабители пытались скрыться от правоохранителей на автомобиле Nissan Murano. Во время погони они протаранили два автомобиля: Kia и Peugeot. Все три машины получили повреждения. Водители, которым 33 и 36 лет остались целы. Преступников задержали.

ДТП в Одессе

В Роменском районе Сумской области найдены боеприпасы времен войны

Во время обследования территории лесного массива на расстоянии 700 метров от села Перекоповка саперы обнаружили артиллерийский снаряд калибра 76 мм, три артиллерийских снаряда калибра 45 мм, 6 минометных мин калибра 50 мм и шесть взрывателей времен Второй мировой войны. Опасные находки подлежат аккуратному изъятию и уничтожению на полигоне, сообщает "Ваш шанс".