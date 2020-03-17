В Днепропетровской области задержали вооруженную банду, а в Одессе под грузовиком взорвался фугас

На Днепропетровщине обрушилась плита: погиб ребенок



16-го марта в Службу спасения "101" Павлограда Днепропетровской области поступило сообщение о разрушении конструкции. На территории недостроенного дома упали железобетонная плита и перекрытия, в результате чего пострадали 2 человека. По прибытию спасателей на место происшествия выяснилось, что внутри помещения под плитой находится тело мальчика 2007 года рождения, а мужчине 1992 года рождения плитой прижало ногу.



Спасатели с помощью двух манипуляторов подняли железобетонную плиту и освободили пострадавшего. Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение. Предварительно, у него диагностировали "синдром длительного сжатия левой ноги". Тело ребенка достали из-под обломков. Также в происшествии пострадал мужчина 1996 года рождения ориентировочно с диагнозом "шоковое состояние", который от госпитализации отказался, сообщает "Днепр час".

Обрушилась плита. Фото: ГСЧС



Машина всмятку: под Днипром легковушка протаранила магазин



Ночью 16 марта на автодороге "М-04" вблизи поселка Новоселовка Днепропетровской области произошло ДТП, сообщает "Днепр час". Водитель легковушки "Skoda Octavia" не справился с управлением и врезался в здание магазина. В результате этого, два человека были зажаты в автомобиле и нуждались в помощи. Спасатели вытащили пострадавших из автомобиля и передали врачам для дальнейшей госпитализации в больницу в тяжелом состоянии.

ДТП. Фото: ГСЧС



В Днепропетровской области задержали вооруженную банду: подробности



За хулиганские действия 15 марта в Павлограде Днепропетровской области правоохранители задержали вооруженную группу мужчин, пишет "Наше місто".



В одно из развлекательных заведений с. Петропавловка Днепропетровской области вошло пятеро вооруженных мужчин, угрожая оружием совершили нападение на потерпевших, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Сотрудникам полиции удалось установить правонарушителей, жителей г. Первомайска в возрасте от 22 до 32 лет.



Четверо из пяти злоумышленников задержаны. Во время обыска автомобиля, на котором передвигались задержанные нашли оружие и боеприпасы. По месту жительства фигурантов обнаружили и изъяли: четыре ружья, два пистолета, нож, биту, кобуру, бронежилет, 125 патронов различного калибра и два автомобиля. Сейчас правоохранителями проводятся мероприятия для установления местонахождения пятого фигуранта данного уголовного преступления.

Оружие. Фото: Нацполиция



На Николаевщине парень, разнимая драку, получил удар ножом в грудь



В воскресенье, 15 марта, 46-летний житель Витовского района Николаевской области во время драки ударил ножом в грудь своего 21-летнего соседа, пишут "Новости N".



На месте происшествия сотрудники полиции установили, что пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, разнимая драку между знакомыми. Злоумышленника задержали, а раненый молодой человек был госпитализирован. Нож правоохранители изъяли и направили на экспертизу. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.



Одесская область: мужчина устал ждать маршрутку и угнал автомобиль



Житель Одесской области украл автомобиль, чтобы уехать домой, сообщает "odessa.net.ua".



Житель Лиманского района Одесской области устал ждать маршрутку и решил, что проще угнать чужой автомобиль. Он приметил ВАЗ жителя поселка Котовского, отжал стекло на дверях, раскурочил замок зажигания и уехал. Его остановили в двух десятках километров от вожделенного дома, в Вапнярке. 28-летнему угонщику грозит штраф (от 1000 до 1200 необлагаемых налогом минимумов доходов), а также ограничение или лишение свободы от 3 до 5 лет.



В Одессе под грузовиком взорвался фугас



В ночь на 16 марта в Одессе грянул взрыв. Как выяснили правоохранители, взорвалось самодельное устройство. Взрывчатка сработала, когда над ней проезжал грузовик. К счастью, водитель не пострадал, а машина отделалась разбитыми стеклом и зеркалом заднего вида. По предварительным выводам, взорвался самодельный управляемый фугас. Против кого направлялся взрыв и можно ли это считать терактом, не уточняется, пишет "odessa.net.ua".

Взрыв. Фото з сайта odessa.net.ua

Ривне: Мужчина заминировал "подземку", но не помнит этого



16 марта в Ривном эвакуировали 400 человек из одного из торговых центров в связи с сообщением о минировании. Взрывоопасных предметов не обнаружили. В результате следственных действий правоохранители установили личность "минера". 32-летний местный житель признает свою вину. Однако, что именно он "заминировал" не помнит, поскольку звонил в полицию в состоянии алкогольного опьянения. Мобильный, с которого был совершен звонок у него изъяли. Теперь мужчине грозит лишение воли на срок от двух до шести лет, сообщает "Ого".





Кировоградская область: патрульная полиция задержала водителя на краденом автомобиле



На днях в селе Соколивське Кропивницкого района патрульные выявили пьяного водителя на краденом автомобиле, сообщает "Утренний город". Около 2х часов ночи был остановлен буксированный автомобиль ЗАЗ 968, который двигался без включенных фар и номерных знаков. Во время общения 22-летний водитель заметно нервничал и как выяснилось не зря. При себе у него и его товарища не было документов.



Инспекторам это показалось подозрительным, поэтому они связались с владельцем ВАЗа, который подтвердил, что авто находится в угоне. Кроме того, у водителя были признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 0,46 промилле, что в два раза превышает допустимую норму. Теперь мужчина может понести наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Задержание. Фото: патрульная полиция















