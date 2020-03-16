Фонд Рината Ахметова экстренно закупает 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса и передает Министерству здравоохранения

По личному решению Учредителя и в координации с МОЗ Фонд Рината Ахметова готовит к передаче медикам 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса.



По мнению врачей, на сегодняшний день экспресс-тестирование является самым эффективным способом обнаружения и диагностики заболевания.



Опыт успешной борьбы с коронавирусом таких стран, как Южная Корея, показывает, что своевременное тестирование (одновременно с мерами изоляции) помогает предотвратить распространение эпидемии.



"Фонд Рината Ахметова начал передавать государству оборудование для борьбы с коронавирусом, ещё когда это не было мейнстримом. Уже три недели мы работаем над этим в координации с Минздравом.



Сегодня мы делаем очередной транш – Фонд закупает для государства 20 000 экспресс-тестов, ведь именно быстрое выявление носителей и их изоляция позволят предотвратить эпидемию.



До этого Фонд Рината Ахметова уже передал МОЗ Украины две партии высококлассных аппаратов ИВЛ – искусственной вентиляции легких– шведского производства.



Ещё – кислородные концентраторы для них, а также изолирующий мобильный бокс, защитный биологический и противохимический костюм, 400 защитных одноразовых комбинезонов, 10 тысяч защитных масок, бесконтактные термометры", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.



Фонд также закупает для Донецкой области анализатор экспресс-тестов на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для него. Анализатор будет доставлен в больницу Мариуполя. Он позволит в лабораторных условиях проводить экспресс-тестирование (самый эффективный способ выявления заболевания) и значительно ускорить диагностику коронавируса.



Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины". Они могут быть использованы для поддержания жизни детей с осложнениями от коронавируса при транспортировке в стационар.