подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Фонд Рината Ахметова экстренно закупает 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса и передает Министерству здравоохранения
16 марта 2020, понедельник, 17:21 399
Политика 2020-03-16T17:25:09+02:00
Українські Новини
Фонд Рината Ахметова экстренно закупает 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса и передает Министерс

Фонд Рината Ахметова экстренно закупает 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса и передает Министерству здравоохранения

Марина Иванова

По личному решению Учредителя и в координации с МОЗ Фонд Рината Ахметова готовит к передаче медикам 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса.


По мнению врачей, на сегодняшний день экспресс-тестирование является самым эффективным способом обнаружения и диагностики заболевания.

Опыт успешной борьбы с коронавирусом таких стран, как Южная Корея, показывает, что своевременное тестирование (одновременно с мерами изоляции) помогает предотвратить распространение эпидемии.

"Фонд Рината Ахметова начал передавать государству  оборудование для борьбы с коронавирусом, ещё когда это не было мейнстримом. Уже три недели мы работаем над этим в координации с Минздравом.

Сегодня мы делаем очередной транш – Фонд закупает для государства 20 000 экспресс-тестов, ведь именно быстрое выявление носителей и их изоляция позволят предотвратить эпидемию.

До этого Фонд Рината Ахметова уже передал МОЗ Украины две партии высококлассных аппаратов  ИВЛ – искусственной вентиляции легких– шведского производства.

Ещё – кислородные концентраторы для них, а также изолирующий мобильный бокс, защитный биологический и противохимический костюм, 400 защитных одноразовых комбинезонов, 10 тысяч защитных масок, бесконтактные термометры", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Фонд также закупает для Донецкой области анализатор экспресс-тестов на коронавирус  в комплекте с тест-картриджами для него. Анализатор будет доставлен в больницу Мариуполя. Он  позволит в лабораторных условиях проводить экспресс-тестирование (самый эффективный способ выявления заболевания)  и значительно ускорить диагностику коронавируса.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины". Они могут быть использованы для поддержания жизни детей с осложнениями от коронавируса при транспортировке в стационар.

 

Больше новостей о:

Туроператоры должны вернуть отдыхавших граждан в Украину, - Кулеба
Зеленский создал совет по противодействию распространению коронавируса
Новости
Нардеп Холодов подал пример, купив для Черновцов аппарат вентиляции легких 17:37
Винница закрывает ТРЦ и общепиты. Город уходит на карантин 17:30
Коронавирусом нельзя заразиться через пищевые продукты 17:23
Фонд Рината Ахметова экстренно закупает 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса и передает Министерству здравоохранения 17:21
Коболев остается еще на 4 года – контракт продлен 17:17
больше новостей
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Две сотрудницы киевского детского сада контактировали с погибшей от коронавируса женщиной 20:41 Документ
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены 00:08
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
больше новостей
Харьков пока не будет закрывать кафе, бары и рестораны
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok