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14 марта 2020, суббота, 19:38 154
Верховная Рада и партии 2020-03-14T20:15:01+02:00
Українські Новини
Бойко напомнил, как Украина 3 года жила без кредитов МВФ

Бойко напомнил, как Украина 3 года жила без кредитов МВФ

Елена Новикова
МВФ, реструктуризация долга, Кредиты МВФ, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко Фото: ОПЗЖ
Юрий Бойко Фото: ОПЗЖ

Сопредседатель Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко заявил, для получения кредита от Международного валютного фонда власти нужно принять закон о земле, а таже, что в Украине уже был период, когда страна обходилась без кредитов МВФ. Об этом сообщает пресс-служба партии, ссылаясь на его интервью в эфире программы "Голос народа" на телеканале "112 Украина".

"Мы уже год живем без траншей МВФ. Это же не просто так дали деньги – нам еще и выдвигают требования, что нужно делать и какие законы принимать. И расценивать получение кредита как какое-то достижение, и ради этого лечь костьми и ломать через колено общество – это абсолютно недальновидная и пагубная позиция", - подчеркнул Бойко.

Также он добавил, что 3 года Украина уже жила без кредитов Международного валютного фонда.

"С 2011 по 2014 год мы вообще жили без кредитов МВФ. И когда от нас потребовали увеличить тарифы на газ, я сказал, что мы этого делать не будем и объяснил почему (с 2012 г. по февраль 2014 г. Юрий Бойко занимал должность вице-премьер-министра Украины, - ред.). Миссия уехала, нам кредит не дали. Но мы спокойно себе жили без траншей, провели ЕВРО-2012, пока не случились известные события в 2014 году", - сказал он.

По словам оппозиционного политика, необходимо начинать переговоры о реструктуризации долга.

"Есть так называемые форс-мажорные обстоятельства. Это прописано в каждом договоре. Сегодня такими обстоятельствами является эпидемия COVID-19 и это общемировая проблема. Поэтому сейчас нужно ставить вопрос по-другому: мы не будем и не можем выплачивать кредит, давайте его реструктуризируем, потому что наступил форс-мажор. Сегодня форс-мажор во всем мире и МВФ обязан с этим считаться. Сейчас главное – сберечь жизни людей и все силы бросить на это", - акцентировал Юрий Бойко.

 

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