Ни один доброволец не возьмет награду из рук Зеленского, - Андрей Билецкий

Ни один доброволец не возьмет награду из рук Зеленского, поскольку тот изменяет памяти каждого погибшего в русско-украинской войне. Об этом заявил лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий во время своего выступления на Марше добровольцев в Киеве.

Билецкий объяснил, что 12 марта Зеленский в Минске признал террористов так называемой ЛДНР субъектами международного права, поставив их на один уровень с украинским государством.

"Сегодня Зеленский говорит, я инициирую награды добровольцам. Нам не нужны награды от человека, который изменяет всему, за что мы боролись и воевали. Ни один доброволец не возьмет награду из рук Зеленского", - заявил Билецкий.

Лидер Нацкорпуса отметил, что Зеленский говорит о наградах в то время, когда за решеткой сидят десятки добровольцев и ветеранов.

"Только вчера было судилище за то, что несколько добровольцев поставили вопрос господину Сивохо, который говорит о гражданской войне в Украине ровно то же, что Киселев на российском телевидении. Вчера доброволец Александр Волков, возглавлявший охрану проукраинских митингов в Донецке весной 2014 года, попавший "на подвалы" ДНР, которого пытали, который убежал, вступил в батальон "Донбасс", прошел весь путь, попал в Иловайский котел, вырвался из плена и тут же вступил в полк "Азов", провоевал четыре года - получил от Зеленского арест за то, что он "с особой дерзостью" порвал плакат так называемой "платформы примирения" с ЛДНР. Это - реально те награды, которые Зеленский хочет вручить добровольцам сегодня ", - сказал Билецкий.