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14 марта 2020, суббота, 13:52 68
Политика 2020-03-14T13:53:05+02:00
Українські Новини
Вячеслав Чечило: "Зрада" – единственный путь к миру

Вячеслав Чечило: "Зрада" – единственный путь к миру

Надежда Комендантова
минские переговоры, ТКГ, Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило. Фото: Главред
Вячеслав Чечило. Фото: Главред

Главный редактор издания "Капитал" Вячеслав Чечило прокомментировал ситуацию вокруг переговоров в Минске, которые состоялись 13 марта.

Свою позицию журналист выразил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Патриоты который день бьются в истерике по поводу того, что Ермак чего-то там не так предварительно в Минске подписал. Уже даже видел детальные разборы по пунктам с четким указанием, где же именно там зрада. Молодцы, все красиво. Есть правда одно "но". "Зрада" – единственный путь к миру.

Можно долго и красиво требовать у ЛДНР и РФ капитуляции, но не трудно догадаться, что ее не будет. И НАТО воевать вместо нас не будет. И дождаться, пока Россия развалится, тоже не получится. Максимум, что можно получить таким образом, - конфликт, растянутый на десятилетия, ежедневные сводки потерь и неминуемую окончательную потерю Донбасса. Мир же можно получить только и исключительно в обмен на уступки. Не будет по-другому. Даже если очень хочется. Даже если вече на Майдане собрать.

Ситуация предельно черно-белая. Против уступок и компромиссов – ты за войну и за отделение Донбасса. Готов засунуть воспаленную национальную гордость в задницу и договариваться – ты за мир. А полутона типа "мы за мир, но пусть сначала поцелуют нас в жопу" — это не стратегия и не патриотизм, это хитровы*баное жлобство. Тупой рагулизм с дебильной самодовольной ухмылкой.

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