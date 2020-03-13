ТАСкомбанк это просто какой-то ад! – член набсовета Укрэксимбанка

Представитель государства от Президента Украины в наблюдательном совете Укрэксимбанка Виктория Страхова высказала свое мнение о низком качестве обслуживания клиентов в ТАСкомбанке, принадлежащем бизнесмену Сергею Тигипко.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Крик души! Слава Богу, что Тигипко не стал премьером. Его ТАСкомбанк это просто какой-то ад! Я не понимаю, как имея в арсенале Универсал можно быть таким каменным веком в ТАС. Я третий раз не могу сделать в ТАС справку для декларации. Пишу подробно, что я физ клиент, и СПД. Мне дают только для физика. Просила все счета - дают только текущий. И даже номер IBAN дать не могут. Ад! Просто ад!

В прошлом году я смогла выбить из этого банка справку только при помощи Николенко. Теперь его там нет и ад пришел на землю", - написала Страхова.