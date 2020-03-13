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13 марта 2020, пятница, 15:53 1236
Транспорт 2020-03-13T16:13:12+02:00
Українські Новини
Тендеры могут пройти, а хорошие дороги могут и не появиться, – Ярославский

Тендеры могут пройти, а хорошие дороги могут и не появиться, – Ярославский

Петр Стуженко
Александр Ярославский, DCH Group, Дорожное строительство
Александр Ярославский. Фото: пресс-служба
Александр Ярославский. Фото: пресс-служба

Украине пора переходить от заявлений и намерений к конкретным шагам в реализации проектов по развитию дорожной инфраструктуры. Об этом в беседе с журналистом издания "Новое Время" заявил известный украинский бизнесмен Александр Ярославский.

"Тендеры — это не показатель, — отметил основатель и президент группы DCH в комментарии журналисту для материала о стратегии развития дорожной инфраструктуры Украины. — Я хотел бы уже увидеть хорошие дороги. Ну, послушайте, тендеры могут пройти, а хорошие дороги могут так и не появиться. Меня интересует только финальный результат".

"(Ярославский) сказал, что берется за ремонт или стройку участка в 300 км в районе Харьковской и Днепропетровской областей, для чего привлекает к себе в компаньоны иностранную компанию", - напомнил автор НВ в статье о стратегии "Укравтодора" по развитию и восстановлению дорожной инфраструктуры страны. Размер инвестиций в этом направлении в общенациональном масштабе оценивается в сумму 100 млрд гривен.

Как отмечает НВ, Ярославский подтвердил свою готовность бороться на открытых тендерах за любой из участков в Харьковской или Днепропетровской области стоимостью от 2,5 млрд до 7,5 млрд гривен. В подтверждение серьезности своих намерений глава DCH напомнил, что располагает огромным опытом реализации масштабных инфраструктурных проектов — именно Ярославский выступил генеральным инвестором подготовки Харькова к проведению финальных поединков Евро-2012, и создал необходимые объекты городской инфраструктуры, в которые инвестировал около 300 млн долларов.

"Вы сейчас стоите на стадионе, который мы строили, - говорит Ярославский во время встречи с журналистом НВ, - Вы прилетаете в аэропорт (Харьков), который был построен практически с нуля. Я помогал Харькову и в строительстве дорог. Вокруг стадиона две или три дороги тоже мы строили", - напомнил президент группы DCH.

Бизнесмен отметил удручающее состояние украинских дорог и поделился, что из-за этого избегает переездов, а предпочитает перелеты.

"Я давно не ездил по дорогам между Харьковом и Днепром. Просто не хочу ездить по плохим дорогам, — делится Александр Ярославский. — Если мне нужно добраться из Харькова в Днепр, я лечу самолетом", — сказал основатель и глава DCH Group, добавив, что новая система распределения подрядов на ремонт дорог, созданная "Укравтодором", может избавить отрасль от коррупции и поможет привлечь к строительству дорог крупные международные компании.

DCH также намерена привлечь иностранного партнера для реализации проектов в сфере развития и модернизации дорожной инфраструктуры. "Это будет западный партнер. Это специалисты, которые многие десятилетия строят по миру дороги", — сказал Ярославский в беседе с журналистом НВ.

Ранее бизнесмен заявил, что украинское правительство подготовило конструктивную стратегию реконструкции и развития дорожной инфраструктуры страны, которая позволит привлечь бизнес к этим проектам на прозрачных условиях. Глава DCH, который принимает участие в наиболее значимых правительственных форумах по развитию дорожной инфраструктуры Украины, отмечал, что уже пора переходить от презентаций и тендеров к работе.

"Я думаю, что двух форумов вполне достаточно, чтобы взяться уже за лопаты, за катки и начать работать", — сказал Ярославский во время стратегической встречи "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование". На другом форуме такой же тематики в конце января бизнесмен заявил о готовности приступить к работам по созданию высококачественных дорог в Украине уже в марте, как это анонсировали премьер-министр и глава "Укравтодора".

Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ Караван Megastorе в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК "Воздвиженка"), финансы (страховая компания ИНГО), промышленность (ХТЗ, рудник "Сухая Балка", Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт "Харьков"), спорт (регбийный клуб "Олимп"). В октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в создание аэровокзального комплекса международного аэропорта "Днепр", о готовности участвовать в приватизации завода "Электротяжмаш" и "Харьковоблэнерго", а также о намерениях принять участие в проектах по модернизации дорожной инфраструктуры.

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