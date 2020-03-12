Под Днипром задержаны сбытчики грибов и марихуаны, а в Ровенской области мужчина попал под колеса

Житель Днепропетровщины в своем доме обустроил пункт приема металлолома

В Кривом Роге пресекли работу незаконного пункта приема металлолома, сообщает"Днепр час". В доме 50-летнего мужчины, где функционировал незаконный пункт приема металлолома,провели обыск. Правоохранители обнаружили и изъяли 150 кг меди.

Мужчине грозит наказание от штрафа до исправительных работ до 2 лет или лишение свободы до 1 года условно.

пункт приема металлолома

Полиция Днипра изъяла около 500 литров нелицензионной алкогольной продукции (фото, видео)

11 марта правоохранители Днипра во время отработки в одном из магазинов города выявили факт продажи алкогольной и табачной продукции без соответствующих разрешений и документов, пишет "Днепр час". Товар конфискован. Нарушителям грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Алкоголь

Под Днипром задержаны сбытчики грибов и марихуаны

11 марта в Новомосковске Днепропетровской области были произведены обыски у группы людей, в ходе которых были изъяты различные виды наркотиков на общую сумму более 110 тысяч гривен. Группа наркоторговцев состояла из трех мужчин и женщины, сообщает "Днепр час" (https://dpchas.com.ua/kriminal/pod-dneprom-zaderzhany-sbytchiki-gribov-i-marikhuany-foto-video).Так, 29-летний местный житель в собственном доме выращивал псилоцибиновые грибы и коноплю. У него изъяли 40 растений конопли, контейнеры с псилоцибиновыми грибами, банки с мицелием, а также оборудование для вентиляции и освещения. У других членов преступной группы были изъяты метамфетамин, марихуана, опий ацетилированный, ангидрид уксусной кислоты и пистолет с патронами 9 мм.Все изъятые наркотики направлены на экспертизу.

Грибы

Марихуана. Фото: Нацполиция

Отлетела на несколько метров: в Днипре сбили девушку на переходе

В Днипре произошла серьезная авария. Машина сбила девушку на пешеходном переходе, передает "Наше Місто". Согласно информации автомобиль Kia не притормозил перед нерегулированным пешеходным переходом. В это время дорогу переходила 25-летняя девушка, которую он и сбил. От удара пострадавшая подлетела в воздух и упала в нескольких метров от затормозившего автомобиля.Позже выяснилось, что в правом ряду девушку начал пропускать микроавтобус, а водитель Kia из-за его габаритов не заметил её. Девушку экстренно госпитализировали с предварительным диагнозом — черепно-мозговая травма.Детали случившегося выясняются.

ДТП

Умерла страшной смертью: под Днипром женщина погибла в собственном колодце

В Днепропетровской области спасатели достали тело женщины из колодца, сообщает "Наше Місто".Трагедия произошла в поселкеДмухайловкаДнепропетровской области. Пожилая женщина упала в колодец глубиной 7 метров, который был расположен в собственном дворе. От полученных травм женщина погибла. Спасатели с помощью лестницы и веревки достали на поверхность тело хозяйки.

Фото: ГосЧС

В Кропивницком вор совершил преступление на глазах у ребенка

Благодаря бдительности ребенка патрульные задержали вероятного вора, пишет "Утренний город". 11 марта в полицию обратилась жительница Кропивницкого и рассказала, что ее десятилетний сын, который находился один дома, видел, как незнакомец похитил из их домовладения металлическую лестницу. Мальчик детально описал внешность преступника прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Патрульные задержали похожего по описанию мужчину неподалеку. Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель, который признал, что сдал украденное в пункт приема металлолома. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

вор

Ривненщина: мужчина выходил из вагона и попал под колеса (фото)

35-летний житель села Рафаловка Ривненской области, который 10 марта попал под электропоезд "Сарны-Ковель" находится в реанимационном отделении, пишет "Ого". Правоохранители установили, что во время остановки на станции мужчина выходил в тот момент, когда поезд начал движение. Споткнувшись на перроне, он попал под колеса. Вследствие наезда поезда у мужчины диагностировали травматическую ампутацию ноги и геморрагический шок. Расследование происшествия продолжается.