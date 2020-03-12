подписаться на рассылку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Сотрудники птицефабрики "Курганский бройлер" работают в небезопасных условиях, - экс-директор
12 марта 2020, четверг, 13:21 1989
Экономика 2020-03-12T14:00:03+02:00
Українські Новини
Сотрудники птицефабрики "Курганский бройлер" работают в небезопасных условиях, - экс-директор

Сотрудники птицефабрики "Курганский бройлер" работают в небезопасных условиях, - экс-директор

Ирина Дорофейчук
Комплекс Агромарс, Птицеводство, Сигал Евгений, Алексей Таранов, Курганский бройлер
Алексей Таранов, экс-директор птицефабрики
Алексей Таранов, экс-директор птицефабрики "Курганский бройлер" Фото: latifundist.com

"Птицефабрику "Курганский бройлер", входящую в состав "Комплекс Агромарс", необходимо перезагрузить." Такое мнение высказал экс-директор птицефабрики "Курганский бройлер" Алексей Таранов в интервью порталу Latifundist.com.

Птицефабрика является одним из крупнейших предприятий замкнутого цикла по производству куриного мяса в Восточной Украине. Производственная мощность "Курганского бройлера" составляет до 2 тыс. т мяса в месяц. Количество сотрудников на фабрике достигает пяти сотен.

"Предприятие на сегодняшний день нуждается в перезагрузке. В последние годы его только эксплуатировали. Не обслуживали, не ремонтировали, не восстанавливали. На птицефабрике есть аварийные объекты, эксплуатация которых может закончиться человеческими жертвами. Я не хочу брать на себя эту ответственность", — указал Алексей Таранов.

По его словам, на базе котельни предприятия в любой момент могут взорваться котлы, потому что 8 лет их никто не обслуживал — не проводилась чистка, не ремонтировалась химводоподготовка. На птицефабрике также нет ни охраны труда, ни обучения, ни медосмотра персонала, ни обслуживания оборудования.

Помимо этого предприятие наращивает дебиторскую задолженность перед поставщиками электроэнергии и газа. Но и не только — еще и перед трудовым коллективом по заработной плате. По зарплате задолженность составляет около 5-6 млн грн.

"Данное предприятие просто брошено. Да, оно приносило деньги. Но по факту сейчас брошено. И, кстати, его запрещено эксплуатировать согласно решению суда и предписаниям МЧС.  Два года шли суды. Все это время люди ходили на работу, рискуя своей собственной жизнью. Решение суда есть, но, естественно, никто его выполнять не собирается. Птицефабрику необходимо остановить, модернизировать, устранить все технические неполадки", — поделился экс-директор птицефабрики.

 

По его мнению, чтобы хоть немного реанимировать предприятие, нужно минимум 36-45 дней. Причем, считает Алексей Таранов, необходимо провести капитальный ремонт не только котельных, а и складов, зданий, помещений, производственных цехов, которые находятся в аварийном состоянии и "могут обрушиться и похоронить людей под собой".

Экс-директор "Курганского бройлера" также отметил, что в компании были проблемы с накапливанием отходов на местном пометохранилище. Так, по его словам, в настоящее время количество отходов достигло 100 тыс. т помета.

"Оно годами накапливалось, и на сегодняшний день на этой площадке складировано порядка 100 тыс. т помета. Данная проблема никак не решается. Это безответственное отношение не только к собственному предприятию, но и к законодательству Украины, собственным людям, которые там работают. Но такова политика компании", — подытожил Алексей Таранов.

Напомним, что 6 июня 2018 г. в Киевской области полиция задержала владельцев компании "Комплекс Агромарс" народного депутата Евгения Сигала и его жену Марину Сигал за создание могильника на Киевщине, однако в течение недели они были освобождены под залог.

Больше новостей о: Комплекс Агромарс Птицеводство Сигал Евгений Алексей Таранов Курганский бройлер

МИД готовит еще одну эвакуацию украинцев из Китая
В НБУ рассказали, как будет работать банковская система во время карантина
Новости
НБУ может пересмотреть прогноз инфляции из-за коронавируса 14:17
Украина эвакуирует украинцев из Италии через Рим сегодня-завтра 14:05
Битва за алименты в Одессе: жена и теща попытались упрятать мужчину за решетку, чтобы "выбить" деньги 13:55
Из-за коронавируса в Украине могут ограничить авиасообщение с Германией и Францией 13:44
Нардепы от "Слуги народа" обвинили Тищенко в "сливе" выборов в Киеве в пользу Кличко 13:43 Документ
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
Капустные котлеты. Фото: povar.ru
Великий пост-2020: сочные весенние капустные котлеты 07:00
КПП. Фото: mvs.gov.ua
Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов 13:58
больше новостей
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане 19:24
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
больше новостей
Задержан еще один подозреваемый в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok