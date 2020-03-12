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  • Крупнейшая угледобывающая компания Ахметова в 2019 году увеличила прибыль до 6,7 млрд грн.
12 марта 2020, четверг, 09:45 168 Документ
Экономика 2020-03-12T09:48:45+02:00
Українські Новини
Крупнейшая угледобывающая компания Ахметова в 2019 году увеличила прибыль до 6,7 млрд грн.

Крупнейшая угледобывающая компания Ахметова в 2019 году увеличила прибыль до 6,7 млрд грн.

Ирина Дорофейчук
Уголь, ДТЭК Павлоградуголь, Ахметов Ринат, ДТЭК Западэнерго, Бурштынская ТЭС, Олег Ивахив
Ринат Ахметов, угольная промышленность Фото: 24tv.ua
Ринат Ахметов, угольная промышленность Фото: 24tv.ua

"ДТЭК Павлоградуголь" Рината Ахметова в 2019 году получила чистую прибыль в размере 6,72 млрд грн, что на 11% выше, чем в 2018 году. Об этом говорится в финансовой отчетности компании, которая появилась в распоряжении портала БизнесЦензор.

Согласно финансовому отчету, чистая выручка "ДТЭК Павлоградуголь" в 2019 году составила 30,9 млрд грн., при том что в 2018 году она составляла 36,9 млрд грн.

При этом, себестоимость реализованной продукции в 2019 году снизилась с 22,58 млрд грн до 18,53 млрд грн.

Как известно, ДТЭК настаивает на нерентабельности продажи электроэнергии на тепловых электростанциях и требует закрыть импорт электроэнергии в страну.

Напомним, с 22 ноября 2019 года Бурштынская ТЭС "ДТЭК Западэнерго" объявила о вынужденном простое. Тогда руководитель станции Олег Ивахив жаловался, что импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам заместил электроэнергию национальных ТЭС. А увеличение доли производства "дешевой электроэнергии отечественных АЭС" снизило цены для ТЭС.

Как сообщалось, на Всеукраинском совете работником угольной отрасли 25 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии в Украину, чтобы поддержать отечественные угледобывающие компании.

Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова. "ДТЭК Павлоградуголь" – крупнейшее угледобывающее предприятие в составе ДТЭК.

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