В Николаеве поймали телефонного афериста, а в Кропивницком - шутника-минера

В Ривненской области столкнулись микроавтобус и гужевая повозка.

Сообщение о ДТП с участием гужевого транспорта и автомобиля в с. Яполоть Ривненской области поступило в отделение полиции 10 марта. 28-летний водитель микроавтобуса "Mercedes-Benz" столкнулся с повозкой, двигавшейся в попутном направлении. Вследствие ДТП пострадали оба пассажира гужевого транспорта 56-летний и 58-летний местные жители. Их с травмами, а также с запахом алкоголя забрали в больницу. Водитель буса по результатам медицинского освидетельствования был трезв, однако у него тоже отобрали образцы крови, сообщает "Ого".

В Одесской области во двор жилого дома бросили гранату.

В Рени Одесской области прогремел взрыв, пишет "odessa.net.ua". Граната никого не убила и не ранила, но фасад здания и окна пострадали. О взрыве во дворе своего дома в полицию сообщил 41-летний местный житель. Взрывотехники пришли к выводу, что объектом, который взорвался, была граната РГД-5. Ее обломки исследуют эксперты. Открыто уголовное дело по статье, предусматривающей хулиганство.

В Кропивницком полиция задержала шутника-минера.

Патрульные Кропивницкого задержали вероятного минера вокзала, сообщает "Утренний город". В субботу, 7 марта, в полицию Кропивницкого поступило сообщение о том, что городской вокзал заминирован. По словам звонившего мужчины, он оставил взрывчатку в одном из мусорных баков. Во время проведения поисковых работ на всей территории вокзала подозрительных предметов не обнаружили. Вскоре в здании неподалеку правоохранители разыскали вероятного минера, который уже несколько раз "минировал" помещения в различных городах страны. 43-летний местный житель рассказал, что поссорился со своим товарищем и хотел таким образом привлечь к себе внимание, а еще проверял работу полиции. Теперь ему грозит до 5 летограничения свободы.

В Николаеве поймали опытного телефонного афериста из Луганской области.

5 марта жителю Николаева позвонил неизвестный, представился адвокатом его дочери и рассказал, что она стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и чтобы избежать уголовной ответственности, нужно 12 тысяч гривен. По окончанию разговора мужчина позвонил дочери и убедился, что с ней все в порядке. Афериста вычислили. Аналогичным способом онвыманил 55 тысяч гривен и 800 долларов у другой местной жительницы за "спасение родственника". Правоохранители установили что это 36-летний житель Луганской области, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, сообщают "Николаевские новости".

На Николаевщине пожарные тушили более 5 га сухостоя и камыша.

Во вторник, 10 марта, подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области потушили 4 пожара сухой травы, мусора и камыша на общей площади 5,5 га, сообщают "Новости N". Пожары зарегистрированы в Вознесенском районе, в Николаеве и городе Новый Буг. В трех случаях причиной возгорания послужили поджоги, а в одном — неосторожное обращение с огнем. Всего работало 18 человек и 6 единиц техники, дополнительно привлекались сотрудники общества с ограниченной ответственностью "Морской специализированный порт Ника-Тера" и спасатели местной пожарной охраны "Александровка".

Фото: ГСЧС Украины

Вспыхнуло как спичка: в Днипре на шоссе внезапно загорелось авто.

В Днипре произошел неприятный инцидент. Внезапно посреди дороги вспыхнул легковой автомобиль ВАЗ. В сети появилось видео момента возгорания, передает "Наше Місто".ЧП произошло приблизительно в пять утра. Автомобиль остановился на светофоре и внезапно вспыхнул.Из салона моментально выскочили водитель и пассажир. Пытались потушить огонь, но у них ничего не получилось. Пламя было слишком сильным и быстро распространялось по всему кузову.Потушить машину смогли пожарные, которые оперативно прибыли на место происшествия. Позже выяснилось, что причиной возгорания стала неисправность ГБО. Подробности случившегося выясняются.

Попала в слепую зону: в Днипре фура переехала бабушку.

В Днипре на перекрёстке пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет и в этот момент её переехала фура, сообщает "Днепр час". Водитель фуры Renault Magnum производи поворот и остановился посреди дороги, пропуская пешеходов на "зебре". Из-за отсутствия обзора водитель не удостоверился в том, что на пешеходном переходе не осталось пешеходов, и начал движение. В этот момент он и наехал на пенсионерку с тележкой. Женщина получила серьезные травмы. С диагностированным на месте переломом ноги её забрала скорая.