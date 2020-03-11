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11 марта 2020, среда, 18:26 9
Верховная Рада и партии 2020-03-11T18:26:44+02:00
Українські Новини
В Раде предлагают сажать в тюрьму на 12 лет за контрабанду

В Раде предлагают сажать в тюрьму на 12 лет за контрабанду

Елизавета Кесельман
Верховная Рада, Контрабанда, Зеленский, Криминализация контрабанды
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде наказывать за контрабанду лишением свободы на срок от 3 до 12 лет.

Об этом говорится в законопроекте №3196, зарегистрированном в Раде 10 марта, передают Українськi Новини.

За контрабанду или скрытие от таможенного контроля культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия или боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия или боеприпасов к нему), частей огнестрельного нарезного оружия, а также специальных технических средств негласного получения информации предлагается наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

За повторное совершение вышеперечисленных действий или по предварительному сговору группой людей или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, или служебным лицом с использованием служебного положения предлагается наказывать лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Также законопроектом предлагается наказывать штрафом от 15 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (255-340 гривен) за невыполнение законных требований сотрудника Службы безопасности, непредоставление информации по запросу должностных лиц СБУ, предоставление заведомо недостоверной информации или предоставление информации не в полном объеме, а также за нарушение установленных законом сроков ее предоставления, препятствование осуществлению СБУ определенных законом функций или полномочий.

Как сообщали Українськi Новини, ранее бывший заместитель председателя Администрации Президента Андрей Портнов выступил против криминализации контрабанды.

Декриминализация контрабанды предполагает административную ответственность с немедленной конфискацией всего товара в придачу со штрафом такой же стоимости.

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