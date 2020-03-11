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  • Возвращение Яценюка является худшим вариантом для нынешней власти, – политолог
11 марта 2020, среда, 13:59 1859 Мнение
Политика 2020-03-11T14:00:28+02:00
Українські Новини
Возвращение Яценюка является худшим вариантом для нынешней власти, – политолог

Возвращение Яценюка является худшим вариантом для нынешней власти, – политолог

Сергей Паламаренко
Арсений Яценюк, Кирилл Молчанов
Кирилл Молчанов. Фото: Facebook/Кирилл Молчанов
Кирилл Молчанов. Фото: Facebook/Кирилл Молчанов

Политолог Кирилл Молчанов считает, что возможное возвращение бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в действующие властные структуры является худшим вариантом для действующей власти. 

Данное мнение политолог высказал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Новые лица" в зе-команде просто поражают. Ладно, вспомнили про крепких хозяйственников. Далеко не каждый из них соглашается стать частью "турбо-власти". Но зачем же из всех вариантов выбирать самый худший? Яценюк — это совсем за гранью.

Непонятно каких плюсов "зеленые" думают получить от воскрешения этого персонажа, учитывая опыт его предыдущих политических союзников - Юлии Владимировны и Петра Алексеевича. Возможно, какой-то политический мазохист в новой власти хочет испытать подсиживание, расколы и шантаж на которых специализируется Арсений Яценюк. Тем более, он обычно приходит не один, а со своими "фронтовыми друзьями", которыми активно интересуются швейцарская прокуратура, американский минюст и даже украинские суды.

Может кто-то надеется, что Арсений Петрович выполнит одно из предвыборных обещаний Зеленского и рассчитается с долгами перед кредиторами. Но это вряд ли. Скорее всего, единственное предвыборное обещание, которое Яценюк гарантировано поможет сдержать Президенту - не задерживаться на посту больше одного срока. Да что там, можно будет и раньше управиться, особенно когда Арсений Петрович станет новой оппозицией.

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