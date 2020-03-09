Игорь Новиков: коронавирус – не последняя, и потенциально не самая страшная пандемия

Советник Президента Владимира Зеленского Игорь Новиков считает, что коронавирус потенциально не является самой страшной пандемией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Забудьте о чёрных лебедях.

То, что происходит сейчас называется по-другому.

Идеальный шторм.

Ситуация, возникшая путём такого сложения ряда неблагоприятных факторов, в результате которого их суммарный негативный эффект существенно возрастает.

Когда в одном флаконе за короткий промежуток времени собираются кульминации многих глобальных процессов вперемешку с трагическими случайностями, рассчитывать на быструю и безболезненную развязку не приходится.

Более того, из турбулентного 2020-го не только мир или Украина, но и каждый из нас выйдет другим, поскольку то, что происходит – это не временные неудобства, а фундаментальные перемены под новую реальность.

Простите, что говорю прямо о слонах в гостиной, которых многие продолжают упорно игнорировать, но:

Коронавирус – не последняя (уже почти) пандемия. И потенциально не самая страшная.

Турбулентность на глобальных рынках – первая из многих за период 2020-2025

Закрытие границ – начало новой реальности в мире миграций, вызванных переменами

Изменение климата – новая норма, а не исключение из правил

Паника – не последняя, нам просто нужно время, чтобы зачерстветь (забыть не получится)

Как давно сказал мне один клиент: “Что ж*па, я и сам вижу. Что делать?”

Об этом напишу завтра

Два часа ночи сейчас как никак

PS остаюсь при своём мнении, что из всех наций, мы - самые адаптивные к тому, что ожидает впереди