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09 марта 2020, понедельник, 09:30 67
Общество 2020-03-09T09:33:45+02:00
Українські Новини
Игорь Новиков: коронавирус – не последняя, и потенциально не самая страшная пандемия

Игорь Новиков: коронавирус – не последняя, и потенциально не самая страшная пандемия

Анна Рудык
Коронавирус, Игорь Новиков, Эпидемия коронавируса
Игорь Новиков. Фото: Фейсбук/Игорь Новиков
Игорь Новиков. Фото: Фейсбук/Игорь Новиков

Советник Президента Владимира Зеленского Игорь Новиков считает, что коронавирус потенциально не является самой страшной пандемией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Забудьте о чёрных лебедях.

То, что происходит сейчас называется по-другому.

Идеальный шторм.

Ситуация, возникшая путём такого сложения ряда неблагоприятных факторов, в результате которого их суммарный негативный эффект существенно возрастает.

Когда в одном флаконе за короткий промежуток времени собираются кульминации многих глобальных процессов вперемешку с трагическими случайностями, рассчитывать на быструю и безболезненную развязку не приходится. 

Более того, из турбулентного 2020-го не только мир или Украина, но и каждый из нас выйдет другим, поскольку то, что происходит – это не временные неудобства, а фундаментальные перемены под новую реальность.

Простите, что говорю прямо о слонах в гостиной, которых многие продолжают упорно игнорировать, но:

Коронавирус – не последняя (уже почти) пандемия. И потенциально не самая страшная.

Турбулентность на глобальных рынках – первая из многих за период 2020-2025

Закрытие границ – начало новой реальности в мире миграций, вызванных переменами

Изменение климата – новая норма, а не исключение из правил

Паника – не последняя, нам просто нужно время, чтобы зачерстветь (забыть не получится)

Как давно сказал мне один клиент: “Что ж*па, я и сам вижу. Что делать?”

Об этом напишу завтра

Два часа ночи сейчас как никак

PS остаюсь при своём мнении, что из всех наций, мы - самые адаптивные к тому, что ожидает впереди

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