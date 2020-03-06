Для социализации заключенных в Бучанскую колонию привезут бездомных кошек

Зоозащитники совместно с Бучанской колонией (Киевская область) запустили проект под названием "Двусторонняя адаптация", в рамках которого заключенные будут играть с бездомными животыми для социализации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Бучанской колонии на Facebook.

Отмечается, что для общения и времяпровождения с животными, заключенным будет отведена специальная отдельная комната.

В то же время, с животными поиграть смогут не все: это разрешено только тем заключенным, которые отбывают наказание не за тяжкие преступления.

Проект был создан по примеру такой же программы в одной из тюрем штата Индиана. За 5 лет наблюдений было обнаружено, что почти никто из узников, которые заботились о четвероногих, не попадали за решетку повторно.

"Мы убеждены, что каждый человек имеет право на второй шанс. Как знать, возможно благодаря уходу за животным кто-то переосмыслит свою жизнь и вернется из мест лишения свободы домой навсегда. Мы будем следить за ходом двусторонней адаптации и сообщать фолловерам", - говорится в посте.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в Харькове открыли реабилитационный центр для военных из зоны АТО в целях ребилитации и социализации.