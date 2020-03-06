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06 марта 2020, пятница, 14:57 34
Общество 2020-03-06T15:00:06+02:00
Українські Новини
Для социализации заключенных в Бучанскую колонию привезут бездомных кошек

Для социализации заключенных в Бучанскую колонию привезут бездомных кошек

Елизавета Кесельман
Киев, Заключенные, Животные, Буча, Бучанская колония, социализация
Фото: facebook.com/Бучанська-виправна-колонія
Фото: facebook.com/Бучанська-виправна-колонія

Зоозащитники совместно с Бучанской колонией (Киевская область) запустили проект под названием "Двусторонняя адаптация", в рамках которого заключенные будут играть с бездомными животыми для социализации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Бучанской колонии на Facebook.

Отмечается, что для общения и времяпровождения с животными, заключенным будет отведена специальная отдельная комната.

 

В то же время, с животными поиграть смогут не все: это разрешено только тем заключенным, которые отбывают наказание не за тяжкие преступления.

Проект был создан по примеру такой же программы в одной из тюрем штата Индиана. За 5 лет наблюдений было обнаружено, что почти никто из узников, которые заботились о четвероногих, не попадали за решетку повторно.

"Мы убеждены, что каждый человек имеет право на второй шанс. Как знать, возможно благодаря уходу за животным кто-то переосмыслит свою жизнь и вернется из мест лишения свободы домой навсегда. Мы будем следить за ходом двусторонней адаптации и сообщать фолловерам", - говорится в посте.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в Харькове открыли реабилитационный центр для военных из зоны АТО в целях ребилитации и социализации. 

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