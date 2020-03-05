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05 марта 2020, четверг, 22:06 13
Шоу-бизнес 2020-03-05T22:07:07+02:00
Українські Новини
Возвращение легенды. Британская рок-группа Genesis объявила о своем воссоединении

Возвращение легенды. Британская рок-группа Genesis объявила о своем воссоединении

Елизавета Кесельман
Шоу-бизнес, Рок-музыка, Фил Колинз, рок-группа Genesis
Рок-группа Genesis. Фото: Louder
Рок-группа Genesis. Фото: Louder

Легендарная британская рок-группа Genesis заявила о своем воссоединении и возвращении в полном составе. Об этом сообщает The Guardian.

Участники группы заявили о тщательной подготовке к серии концертов, которые запланированы на осень.

Один из музыкантов Фил Коллинз рассказал, что к группе присоединится его 18-летний сын Николас.

"Играет он так же, как я. Надеюсь, что для него это будет хорошая практика", — сказал музыкант.

Отмечается, что после осенних концертов, музыканты отправятся в гастрольный тур под названием Last Domino.

Группа Genesis была создана в 1967 году и играла музыку в стиле прогрессивный рок. Коллектив отмечен множеством престижных наград, в том числе "Грэмми". Последний раз они выступали вместе 13 лет назад.

Как сообщали Українські Новини, в 2011 году Фил Коллинз заявил о том, что уходит со сцены. 

Так же в июле 2010 легендарная рок-группа The Rolling Stones объявила о завершении карьеры. Причинной ухода музыканты назвали свой возраста - всем членам группы уже за 60 лет.

 

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