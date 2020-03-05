подписаться на рассылку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
05 марта 2020, четверг, 21:27 680
Президент 2020-03-05T21:27:31+02:00
Українські Новини
Зеленский с Криклием поедут на Крюковский вагонзавод, что не сорвать контракт для "Укрзализници"

Зеленский с Криклием поедут на Крюковский вагонзавод, что не сорвать контракт для "Укрзализници"

Ольга Фандорина
Укрзализниця, Вагоны, Владимир Зеленский, Владислав Криклий, Дизель-поезда
Укрзализныця вагон Фото: Економічна правда
Укрзализныця вагон Фото: Економічна правда

Президент Владимир Зеленский намерен совместно с министром инфраструктуры Владиславом Криклием 6 марта посетить Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область) для предотвращения срыва контракта на поставку пассажирских вагонов и дизель-поездов для акционерного общества "Укрзализныця" .

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, во время встречи Президента с представителями бизнеса Полтавской области руководитель Крюковского вагоностроительного завода Владимир Приходько рассказал Президенту о проблеме срыва контракта на поставку для "Укрзализныци" пассажирских вагонов и дизель-поездов.

По словам Приходько, "Укрзализныця" обвинила участников тендера на поставку вагонов в картельном сговоре, и Антимонопольный комитет в течение полугода рассматривает соответствующее обращение государственной компании.

Глава государства ответил, что готов уже в пятницу посетить предприятие вместе с министром инфраструктуры Владиславом Криклием.

А мы тем временем напомним также про скотовоз от "Укрзализници": в соцсетях возмутились новым поездом в Одессу.

"Укрзализниця" радует своих пассажиров уже не впервые: ранее сломавшийся бориспольский экспресс пришлось толкать руками на ремонт.

Больше новостей о: Укрзализниця Вагоны Владимир Зеленский Владислав Криклий Дизель-поезда

Рада выразила недоверие Рябошапке
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная
Новости
Прекращение огня в Сирии: к чему привели московские переговоры Путина и Эрдогана 21:43
Из-за фундаментального несогласия, -  Бородянский рассказал, почему отказался возглавлять Минкультуры 21:28
Зеленский с Криклием поедут на Крюковский вагонзавод, что не сорвать контракт для "Укрзализници" 21:27
Сегодня ограничат движение на Южном мосту в Киеве из-за ремонта 21:15
Зеленский обсудил с послами стран G7 вопросы дальнейшего курса Украины 21:08
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
больше новостей
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет 16:33
Зеленский завтра посетит Новые Санжары, где эвакуированных из Китая выпишут после карантина 12:29 Дополнено
больше новостей
Массовые мероприятия из-за коронавируса запретят в некоторых регионах, - Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok