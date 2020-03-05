Зеленский с Криклием поедут на Крюковский вагонзавод, что не сорвать контракт для "Укрзализници"

Президент Владимир Зеленский намерен совместно с министром инфраструктуры Владиславом Криклием 6 марта посетить Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область) для предотвращения срыва контракта на поставку пассажирских вагонов и дизель-поездов для акционерного общества "Укрзализныця" .

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, во время встречи Президента с представителями бизнеса Полтавской области руководитель Крюковского вагоностроительного завода Владимир Приходько рассказал Президенту о проблеме срыва контракта на поставку для "Укрзализныци" пассажирских вагонов и дизель-поездов.

По словам Приходько, "Укрзализныця" обвинила участников тендера на поставку вагонов в картельном сговоре, и Антимонопольный комитет в течение полугода рассматривает соответствующее обращение государственной компании.

Глава государства ответил, что готов уже в пятницу посетить предприятие вместе с министром инфраструктуры Владиславом Криклием.

А мы тем временем напомним также про скотовоз от "Укрзализници": в соцсетях возмутились новым поездом в Одессу.

"Укрзализниця" радует своих пассажиров уже не впервые: ранее сломавшийся бориспольский экспресс пришлось толкать руками на ремонт.