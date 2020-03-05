Под Одессой учительница терроризировала школьников, а в Кривом Роге парень бросился под машину

В Николаеве очутилась большая партия элитного виски, которую провезли мимо таможни

В Николаеве обнаружен склад, где хранилась крупная партия алкогольных напитков известных брендов Jameson, RedLabel, Ballantines, JimBeam, CapitanMorgan, AbsolutFinlandia ,Finsbury, Lauders без акцизных марок установленного образца. Кроме того, на бутылках отсутствовала маркировка на украинском языке. Следовательно, спиртное ввезли в нашу страну, минуя таможенный контроль, передают "Николаевские новости". На организатора противоправной деятельности, местного жителя, составлен протокол о нарушении таможенных правил. А всю партию в количестве 1416 бутылок на 316 тысяч гривен, изъяли. Предпринимателю теперь светит штраф в размере 100 процентов стоимости товаров с конфискацией таковых.

Поссорился с девушкой: в Кривом Роге парень бросился под машину

Ссора с девушкой едва не стала причиной жуткой и бессмысленной смерти. В Кривом Роге на оживленной улице молодой парень бросился под машину, передает "Наше Місто". Инцидент произошел 2 марта. Молодой человек гулял с друзьями и внезапно подошел к проезжей части и бросился под машину. Одной из версий отчаянного поступка считают банальную ссору с девушкой. На записи видеорегистратора видно, как парень резко выбегает на дорогу. К слову, бежал молодой человек не под колёса, а метил в боковую часть авто. Водитель "Таврии" пытался избежать столкновения, впрочем — безуспешно. К пострадавшему сразу же подбежала одна из членов компании. Она попыталась оттащить его на обочину.

В Днипре охотники за ломом устроили масштабный пожар

Сильный пожар произошел 5 марта в Днипре. За чертой жилого сектора, рядом с дорогой горела трава, кустарники и сухостой, пишет "Днепр час". Площадь возгорания - около гектара. На место оперативно прибыли пожарные, которые ведут борьбу с огнем. Причиной возгорания может быть человеческий фактор: подозревают, что "искатели металла" пытаются выжечь траву и кусты, чтобы добраться до металлических труб оросительной системы.

Измаильскую учительницу, которая любит глумиться над учениками, не унимает даже судебное разбирательство

Сегодня в Одесской ОГА необычные посетители. В губернию приехали девятиклассники Измаильской школы №11 вместе с родителями с требованием отстранить от работы их классного руководителя, пишет "odessa.net.ua". Учительница не только троллит родителей, но еще и устраивает своим ученикам настоящий террор: словесно публично унижает подростков и фальсифицирует оценки в классном журнале. И все это не смотря на то, что сейчас идет судебное разбирательство в отношении учительницы-буллера.

Полицейские задержали жителя Лозовой, который продавал гранаты

Жителя города Лозовая Харьковской области задержали сотрудники полиции за то, что он продавал гранаты у себя дома, пишет "Время". В доме у мужчины правоохранители изъяли 269 патронов различного калибра, еще одну гранату и три запалы к боеприпасам. "38-летний житель города Лозовая продал мужчине за 2 тысячи гривен два корпуса гранат "Ф-1" и "РГД-5" с запалами к ним. Указанные боеприпасы сразу изъято", - говорится в сообщении. Злоумышленник задержан, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В Запорожье студентка разработала уникальное приспособление для реабилитации после инсульта

Студентка 1 курса биологического факультета ЗНУ Анастасия Лоцман стала победительницей ежегодного Всеукраинского конкурса изобретательских и рационализаторских проектов эколого-натуралистического направления, сообщает "Миг". Конкурс проходил на базе Национального эколого-натуралистического центра учащейся молодежи Киева, участвовали в нем около 300 человек — учащиеся школ и студенты высших учебных заведений. Со своим проектом "Портативный прибор для активации двигательной деятельности конечностей в пост-инсультный период" она заняла первое место и награждена дипломом в категории "Медицина и здравоохранение". Ее прибор позволяет активизировать двигательную активность конечностей за счет физических упражнений с парализованными рукой или ногой, а также возобновить работу артикуляционных мышц. Он действует на зрительную, слуховую и тактильную системы, активируя новые нейронные связи.

Винницких полицейских поймали на продаже талонов на топливо

4 в Виннице марта ДБР провело 13 обысков в нацполиции, пишет "20 минут". Обыски проводились по месту жительства и работы сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в торговле талонами на топливо, предназначенными для заправки служебных автомобилей. Было изъято 6 служебных автомобилей, финансово-хозяйственная документация, талоны на топливо, чеки и дорожные листы. Расследование продолжается.