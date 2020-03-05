В СБУ открыли уголовное производство против депутатов из-за нарушений в законопроекте о земле, - активисты

В Службе безопасности Украины открыли уголовное производство против депутатов, которые внесли законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом во время пресс-конференции сообщила представитель организации "Народна Дія Львів" Ирина Юзик, передают Украинские Новости.

Активисты ОО "Народна Дія Львів" обратились в Службу безопасности Украины по поводу ряда уголовных нарушений в контексте рассмотрения законопроекта 2178-10.

Главное следственное управление СБУ 27 декабря 2019 открыло уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины.

"Статья 111 - это измена государству. И подозреваются в ней - действующие депутаты", - сообщила Юзик.

На пресс-конференции в качестве спикеров выступили также вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Ярослав Кардаш, народный депутат ІХ созыва Оксана Савчук, председатель Объединенного штаба защиты украинской земли Ольга Ходаковская и экс-судья Конституционного суда Виктор Шишкин.

Последний четко очертил, что земля не является товаром, поскольку она не создается в процессе производства. Шишкин подчеркнул, что должен быть новый Земельный кодекс, а не обрубленный закон на 3,5 страницы. Он, как член консультативного совета при Конституционном суде, направил консультативный документ о толковании 13,14 статьи Конституции, по которым земля является основным национальным богатством и объектом собственности украинского народа. А этим законопроектом хотят изменить Конституцию Украины, лишив народ статуса носителя суверенитета и единственного источника власти, отметил Виктор Шишкин.

Депутат Оксана Савчук в свою очередь сообщила, что законопроект был подписан с нарушениями процедуры подписания.

"Было зарегистрировано 11 альтернативных законопроектов ... и за 8 минут Аграрный комитет в закрытом режиме рассмотрел 11 альтернативных законопроектов. Без фактического голосования поименно, без обсуждения ... ", - отметила Савчук.

В своем выступлении Ольга Ходаковская сказала, что она со своей командой встречалась с Президентом Владимиром Зеленским, а также с уже экс-премьер-министром Алексеем Гончаруком и экс-министром экономики Тимофеем Миловановим, но отменять законопроект никто не собирается.

Поэтому Объединенный штаб процесс выявления прямого народовластия: во всей Украине местным советам предлагается принять решение по этому вопросу. Уже собрано 220 решений, которыми местные советы запрещают продажу украинской земли.

Как сообщали Украинские Новости, 3 марта Верховная Рада на пленарном заседании продолжит рассмотрение законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли. 13 ноября законопроект подписали в первом чтении. 6 февраля Парламент приступил к рассмотрению документа во втором чтении. По состоянию на 3 марта были внесены 1505 с 4018 поправок к законопроекту №2178-10