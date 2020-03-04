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  • При въезде в Днипро опрокинулась автоцистерна, в Николаеве улицу заблокировали застрявшие в ямах фуры
04 марта 2020, среда, 22:12 19
Общество 2020-03-04T22:12:29+02:00
Українські Новини
При въезде в Днипро опрокинулась автоцистерна, в Николаеве улицу заблокировали застрявшие в ямах фуры

При въезде в Днипро опрокинулась автоцистерна, в Николаеве улицу заблокировали застрявшие в ямах фуры

Ольга Фандорина
Новости, новости регионов
В Николаеве улицу заблокировали застрявшие в ямах фуры. Фото: novosti-n.org
В Николаеве улицу заблокировали застрявшие в ямах фуры. Фото: novosti-n.org

В Днипре произошло жуткое ДТП, пишет "Днепр час". Водитель грузового автомобиля потерял управление и врезался в маршруткус пассажирами. После этого, неконтролируемые автомобили задели другую маршрутку. В инциденте пострадал 10-летний ребенок. У него сильные ушибы ноги, ссадины. На месте аварии работали полиция и медики.

https://dpchas.com.uaВ Днипре произошло жуткое ДТП. Фото: dpchas.com.ua

Вытекает неизвестная жидкость: при въезде в Днипро опрокинулась автоцистерна

На трассе Днипро-Запорожье произошло жесткое ДТП. Автоцистерна перевернулась, в результате чего на дорогу вытекает её содержимое, передает "Наше Місто". Инцидент произошел на въезде в город Днипро. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и многотонная машина перевернулась. К счастью, водитель в ДТП не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители. Место разлития содержимого цистерны оцепили. Как выяснилось, цистерна перевозила масло. На цистерну накладывают бандаж, чтобы остановить разлитие содержимого.

https://nashemisto.dp.ua/2020/03/04/vytekaet-neizvestnaja-zhidkost-pri-vezde-v-dnepr-oprokinulas-avtocisterna-video/На цистерну накладывают бандаж, чтобы остановить разлитие содержимого. Фото: nashemisto.dp.ua

В Днипре вандалы облили авто кислотой

В Днипре неизвестные продолжают уродовать автомобили кислотой. Каждый раз страдают десятки машин. В очередной раз пострадали авто на жилмассиве Солнечном, сообщает "Наше Місто". В этот раз от рук серийных вандалов пострадали 5 автомобилей. Ранее подобные акты вандализма происходили и в других районах города. Во всех случаях виновники найдены не были.

https://nashemisto.dp.uaОт рук серийных вандалов пострадали 5 автомобилей. Фото: nashemisto.dp.ua

В Сумах ищут поджигателей двух автомобилей

Прошлой ночью в Сумах горели два автомобиля. Первое сообщение о возгорании автомобиля Toyota RAV4 поступило в полицию в 00.24. На место происшествия сразу же прибыли правоохранители и спасатели. Огонь удалось потушить - автомобиль, 2007 г.в., пострадал частично. Второе возгорание автомобиля Toyota Camry произошло примерно в половине четвертого утра. Автомобиль 2015 г.в. выгорел полностью. Основная версия, которую рассматривают правоохранители в обоих случаях, - поджог. Санкция статьи за подобное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет, пишет "Ваш шанс".

http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=42419В Сумах ищут поджигателей двух автомобилей. Фото: shans.com.ua

В Одессе задержали вооруженного преступника-рецидивиста

Правоохранители Одессы задержали грабителя-рецидивиста, который нападал на почтовые отделения. 22-летний преступник уже отсидел за аналогичные преступления 4 года. Житель Харьковской области под угрозой расправы отнимал у работников почты деньги из кассы и убегал. В последний такой случай он унес 20 000 гривен. Наследил этот преступник не только в Одессе. До этого он так же ограбил работников почты в Киеве, сообщает "odessa.net.ua".

https://odessa.net.ua/news/v-odesse-zaderzhali-vooruzhennogo-prestupnika-retsidivista-В Одессе задержали вооруженного преступника-рецидивиста. Фото: odessa.net.ua

В Николаеве улицу заблокировали застрявшие в ямах фуры

Днем в среду, 4 марта, в Николаеве оказалась заблокированной улица — посреди дороги в ямы провалились седельные тягачи Skania и DAF, сообщают "Новости N". Очевидцы отмечают, что улица оказалась заблокированной для большегрузов, а вот легковые авто проехать на данном участке смогут.

https://novosti-n.org/news/read/186088.htmlВ Николаеве улицу заблокировали застрявшие в ямах фуры. Фото: novosti-n.org

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