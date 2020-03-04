При въезде в Днипро опрокинулась автоцистерна, в Николаеве улицу заблокировали застрявшие в ямах фуры

В Днипре произошло жуткое ДТП, пишет "Днепр час". Водитель грузового автомобиля потерял управление и врезался в маршруткус пассажирами. После этого, неконтролируемые автомобили задели другую маршрутку. В инциденте пострадал 10-летний ребенок. У него сильные ушибы ноги, ссадины. На месте аварии работали полиция и медики.

В Днипре произошло жуткое ДТП. Фото: dpchas.com.ua

Вытекает неизвестная жидкость: при въезде в Днипро опрокинулась автоцистерна

На трассе Днипро-Запорожье произошло жесткое ДТП. Автоцистерна перевернулась, в результате чего на дорогу вытекает её содержимое, передает "Наше Місто". Инцидент произошел на въезде в город Днипро. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и многотонная машина перевернулась. К счастью, водитель в ДТП не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители. Место разлития содержимого цистерны оцепили. Как выяснилось, цистерна перевозила масло. На цистерну накладывают бандаж, чтобы остановить разлитие содержимого.

На цистерну накладывают бандаж, чтобы остановить разлитие содержимого. Фото: nashemisto.dp.ua

В Днипре вандалы облили авто кислотой

В Днипре неизвестные продолжают уродовать автомобили кислотой. Каждый раз страдают десятки машин. В очередной раз пострадали авто на жилмассиве Солнечном, сообщает "Наше Місто". В этот раз от рук серийных вандалов пострадали 5 автомобилей. Ранее подобные акты вандализма происходили и в других районах города. Во всех случаях виновники найдены не были.

От рук серийных вандалов пострадали 5 автомобилей. Фото: nashemisto.dp.ua

В Сумах ищут поджигателей двух автомобилей

Прошлой ночью в Сумах горели два автомобиля. Первое сообщение о возгорании автомобиля Toyota RAV4 поступило в полицию в 00.24. На место происшествия сразу же прибыли правоохранители и спасатели. Огонь удалось потушить - автомобиль, 2007 г.в., пострадал частично. Второе возгорание автомобиля Toyota Camry произошло примерно в половине четвертого утра. Автомобиль 2015 г.в. выгорел полностью. Основная версия, которую рассматривают правоохранители в обоих случаях, - поджог. Санкция статьи за подобное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет, пишет "Ваш шанс".

В Сумах ищут поджигателей двух автомобилей. Фото: shans.com.ua

В Одессе задержали вооруженного преступника-рецидивиста

Правоохранители Одессы задержали грабителя-рецидивиста, который нападал на почтовые отделения. 22-летний преступник уже отсидел за аналогичные преступления 4 года. Житель Харьковской области под угрозой расправы отнимал у работников почты деньги из кассы и убегал. В последний такой случай он унес 20 000 гривен. Наследил этот преступник не только в Одессе. До этого он так же ограбил работников почты в Киеве, сообщает "odessa.net.ua".

В Одессе задержали вооруженного преступника-рецидивиста. Фото: odessa.net.ua

В Николаеве улицу заблокировали застрявшие в ямах фуры

Днем в среду, 4 марта, в Николаеве оказалась заблокированной улица — посреди дороги в ямы провалились седельные тягачи Skania и DAF, сообщают "Новости N". Очевидцы отмечают, что улица оказалась заблокированной для большегрузов, а вот легковые авто проехать на данном участке смогут.

В Николаеве улицу заблокировали застрявшие в ямах фуры. Фото: novosti-n.org