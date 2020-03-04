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  • Украина должна защитить свой рынок от китайского импорта стали, - эксперты
04 марта 2020, среда, 12:45 1277
Экономика 2020-03-04T12:45:01+02:00
Українські Новини
Украина должна защитить свой рынок от китайского импорта стали, - эксперты

Украина должна защитить свой рынок от китайского импорта стали, - эксперты

Ирина Дорофейчук
Пошлины, Сталь, Демпинг, Александр Каленков, Укрметаллургпром, Украина-КНР, Укртрубопром, Леонид Ксаверчук
Рынок стали Китая Фото: stroiset.ru
Рынок стали Китая Фото: stroiset.ru

Украина - одна из немногих стран в мире, сохранившая свободный доступ на свой рынок для китайской металлопродукции, импорт которой с каждым месяцем становится все агрессивнее. Уже сегодня Китай является одним из активных игроков на украинском рынке в первую очередь в сегментах полимерного проката, стального крепежа, а также стальных труб. Поэтому эксперты считают, что официальному Киеву необходимо защитить свой рынок от китайского импорта стали с помощью антидемпинговых расследований, сообщает портал uaprom.info.

Так, президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков напомнил, что все страны, особенно в период кризиса, занимаются защитой своих рынков. "Более 90% рынков, куда мы поставляем продукцию, вводят те или иные меры под реальными или надуманными поводами против украинской металлопродукции. Поэтому по тем видам продукции, которые производятся в Украине, необходимо исследовать рынок и, если есть факты демпинга или иные факторы злоупотреблений, естественно, реагировать и ограничивать недобросовестную конкуренцию. Ранее уже ввели пошлины по пруткам и по оцинковке, логичным будет ввести аналогичные меры и против китайских труб", - подчеркнул он.

О необходимости провести антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину китайского проката с полимерным покрытием заявил исполнительный директор Украинского центра стального строительства Вячеслав Колесник. "Мы единственная страна, где такое расследование не проводилось, - отметил он. - В Европейском Союзе, в России везде введены антидемпинговые пошлины по отношению к китайской полимерной продукции".

При этом он указал на низкое качество китайской стальной продукции. "Фактически на сегодня Китай, который заходит к нам, он в лучшем случае имеет 15-30 грамм цинка на квадратный метр при минимальном требовании 140, а при нормальном 225 грамм. То есть, это металл, который и близко не отвечает по качественным характеристикам и даже не должен использоваться на рынке", - отметил он.

Генеральный директор Объединения "Укртрубопром" Леонид Ксаверчук отмечает, что на свой рынок Китай украинских трубников не пускает, выдвигая требования построить завод в Поднебесной, и покупает украинскую продукцию лишь в исключительных случаях. Тем временем, с каждым месяцем китайским импорт в Украину становится агрессивнее. По данным Государственной службы статистики, с 2015 года импорт стальных бесшовных горячедеформированных труб из КНР вырос более чем в 4,5 раза и де-факто сегодня каждая вторая импортная труба на украинском рынке китайская.

Причина, по которой китайские трубы активно продаются в Украине всего лишь одна - они стоят очень дешево. Все дело в том, что продавая львиную долю продукции внутри страны и столкнувшись с ограничениями на рынках США, ЕС и Таможенного союза, производители из КНР готовы продавать свой товар практически по любой цене, не покрывая даже себестоимость, с единственной целью обеспечить приток валюты в "Поднебесную", конституируют журналисты издания.

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