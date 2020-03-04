Дубилет инициирует приватизацию админзданий в центре Киева

Кабинет Министров инициирует передачу Фонду государственного имущества ряда административных зданий в центре Киева с целью их дальнейшей приватизации.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет, передают Українськi Новини.

"Мы провели анализ, где расположены какие министерства и другие центральные органы власти. Оказалось, что у нас куча лишних площадей. Эти площади иногда сдаются в субаренду (иногда - неофициально, за наличные), но чаще просто используются неэффективно. Мы инициируем проект, который должен освободить целый квартал с 4-5 зданий в самом центре Киева. Эти здания находятся в запущенном состоянии и вообще режут глаза посреди нашего красивого города", - написал он.

По словам Дубилета, работающие в таких зданиях сотрудники будут отселены в другие государственные здания.

Как сообщали Українськi Новини, по словам депутата Александра Дубинского (фракция "Слуга народа"), министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета предлагается уволить при смене правительства.