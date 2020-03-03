В Днипре полиция гонялась за полуголым мужчиной и "играла в догонялки" в пьяной женщиной

На Запорожье ликвидировали конвертационный центр

Правоохранители Запорожской области ликвидировали деятельность "конвертационного центра", сообщает "Миг". Установлено, что с января 2019 года группа жителей Запорожской области при содействии сотрудников правоохранительных органов предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Среди "клиентов" было более полусотни предприятий Запорожской, Сумской и Днепропетровской областей. Общий объем проконвертированных средств составил более 100 млн. гривен. Потери государства оцениваются в 15 млн. гривен. В результате обысков была изъята компьютерная техника, средства связи, банковские карты, чековые книжки, бухгалтерская документация "транзитных" и "фиктивных" предприятий, печати, штампы, а также пять единиц огнестрельного оружия без разрешительных документов.

В харьковском метро задержали мужчину с двумя гранатами

В харьковском метро правоохранители задержали 22-летнего жителя Кировоградской области, у которого было изъято две боевые гранаты, пишет "Время". 1 марта сотрудники отдела полиции в метрополитене остановили гражданина при прохождении турникетного контроля. При осмотре у него в рюкзаке обнаружилиодну гранату "Ф-1" и одну - "РГД-5" с запалами к ним". Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Подобное правонарушение предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.

Наркодельцы собирались провезти через Одесскую область большую партию кокаина

В порту Южном в Одесской области спецслужба безопасности Украины обнаружила партию кокаина, стоимость которой на черном рынке составляет больше 90 миллионов гривен, передает "odessa.net.ua". В ходе углубленного досмотра контейнеров, прибывших из латинской Америки, сотрудники обнаружили 31 килограммовый пакет с наркотическим веществом. Было решено дать возможность дельцам получить груз, чтобы проследить и установить всю преступную группу. Всех троих задержали в Киеве один – оказался иностранцем. Следователи уже выяснили, что наркодельцы собирались в течении года поставить в Украину еще около полутоны кокаина, который должны были распределить как внутри страны, так и "экспортировать" в Европу.

В Винницкой области 33-летний мужчина организовал нарколабораторию

О нарколаборатории в полицию сообщили неравнодушные граждане. Информация подтвердилась. 33-летний житель Барского района Винницкой области занимался выращиванием и изготовлением наркотических веществ по месту жительства. Наркотики обнаружили не только в его доме, но и в автомобиле. Всего было выявлено 377 саженцев конопли, 400 грамм марихуаны около 5 грамм вещества похожего на амфетамин а также колбы и емкости для его изготовления. Все изъятое направили на экспертизу, сообщает "20 минут".

Сканериста, который шарил в чужой машине на стоянке супермаркета, поймали с поличным

29 февраля на стоянке возле одного из Николаевских супермаркетов вор вскрыл HondaAccord.Из салона он забрал духи и аксессуары на 8 тысяч гривен.На мужчину обратили внимание оперативники, которые отрабатывали рынок "Колос".Подошли, похлопали по плечику и представились. А гражданин попробовал сбежать. Причем так резво, что повредил другую машину.Злоумышленника задержали и доставили в райотдел. 35-летний николаевец - наркоман со стажем, имеет судимость.У него изъяли несколько мобильных телефонов, духи, банковские карточки, перчатки, отвертку и другие вещественные доказательства, сообщают "Николаевские новости".

В Николаеве на остановке загорелась маршрутка

В Николаеве, на остановке общественного транспорта загорелось маршрутное такси.Видео инцидента опубликовали пользователи социальных сетей.На видеозаписи можно увидеть, как автомобиль, отъехав недалеко от остановки, воспламеняется. Водитель маршрутки вовремя среагировал и потушил возгорание с помощью огнетушителя, не дав распространиться огню, передают "Новости N".

В Днипре полиция гонялась за полуголым мужчиной

В Днипре на Амурском (железнодорожном мосту) произошел инцидент, который только по счастливой случайности не закончился аварией. По проезжей части бегал полуголый мужчина. Правоохранителям пришлось приложить немало усилий, чтобы поймать бегуна, передает "Наше Місто".Сообщение о полуголом мужчине на мосту поступило от неравнодушных горожан. Из одежды на нем были лишь трусы и туфли.Полицейским удалось остановить человека и аккуратно увести прочь с проезжей части.Следует отметить, что патрульные вели себя очень корректно, разговаривали с мужчиной вежливо, спокойно.Происшествие на камеру снял водитель, проезжающий мимо.

В Днипре пьяная женщина "играла в догонялки" с полицейскими

В Днипре очевидцы наблюдали за интересной картиной. Из магазина выбежала пьяная женщина и за ней погнались полицейские.Погоня закончилась быстро - её задержали и забрали в отделение. Как оказалось - не без оснований, передаёт "Днепр час".По предварительной информации - задержанная женщина работает продавщицей. Она пришла на работу под "градусом" и завязался конфликт с владельцем магазина. Пьяная женщина начала выяснять отношения, и директор вызвала полицию.По приезду экипажа, продавщица продолжила вести себя неадекватно и начала сбегать от патрульных. Её задержали и доставили в ближайшее отделение полиции. Детали конфликта выяснят правоохранители.