В Кривом Роге на ходу загорелся автобус с людьми: есть пострадавшие

В Кривом Роге загорелся автобус с пассажирами в салоне. Двое мужчин с ожогами попали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС в Днепропетровской области.

Пламя охватило автобус "ЛАЗ" сегодня, 2 марта, около 1:28 на микрорайоне 5-й Заречный Покровского района города. На место сразу же примчались спасатели. На момент возгорания в автобусе находились водитель и три пассажира. Они самостоятельно успели выбраться из охваченной огнем машины, но двое мужчин все пострадали.

Водитель и пассажир автобуса получили ожоги верхних конечностей и лица. Их госпитализировали в ожоговое отделение Криворожской городской клинической больницы №2. Несмотря на все усилия спасателей, пламя уничтожило автобус.

"К тушению пожара привлечены 7 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", – рассказали в ГСЧС.