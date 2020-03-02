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02 марта 2020, понедельник, 09:25 12
Происшествия 2020-03-02T09:25:27+02:00
Українські Новини
В Кривом Роге на ходу загорелся автобус с людьми: есть пострадавшие

В Кривом Роге на ходу загорелся автобус с людьми: есть пострадавшие

Надежда Комендантова
Автобус, Пострадавшие в пожаре, Пожар в автобусе, ДТП с автобусом

В Кривом Роге загорелся автобус с пассажирами в салоне. Двое мужчин с ожогами попали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС в Днепропетровской области.

Пламя охватило автобус "ЛАЗ" сегодня, 2 марта, около 1:28 на микрорайоне 5-й Заречный Покровского района города. На место сразу же примчались спасатели. На момент возгорания в автобусе находились водитель и три пассажира. Они самостоятельно успели выбраться из охваченной огнем машины, но двое мужчин все пострадали.

Водитель и пассажир автобуса получили ожоги верхних конечностей и лица. Их госпитализировали в ожоговое отделение Криворожской городской клинической больницы №2. Несмотря на все усилия спасателей, пламя уничтожило автобус.

"К тушению пожара привлечены 7 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", – рассказали в ГСЧС.

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