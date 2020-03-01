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01 марта 2020, воскресенье, 21:46 27
Медицина 2020-03-01T21:46:01+02:00
Українські Новини
Декларации с семейными врачами подписали 29 млн человек, - Скалецкая

Декларации с семейными врачами подписали 29 млн человек, - Скалецкая

Валерия Драгомирова
декларации, Семейный врач, Зоряна Скалецкая, Программа медицинских гарантий
Декларация. Фото: ar.volyn.ua
Декларация. Фото: ar.volyn.ua

29 млн человек подписали декларации с семейными врачами.

Об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"На сегодня уже 29 млн украинцев заключили декларацию с семейным врачом. Обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал, - выбрать своего семейного врача", - написала она.

Также министр сообщила, что уже через месяц начнется следующий шаг изменений в системе оказания медицинской помощи и заработает Программа медицинских гарантий.

Имея направление семейного врача, можно будет получать оплаченную государством амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, хирургическое вмешательство, пройти обследование, сделать прививки, анализы, диагностику и получить лекарства.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2018 года бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что с апреля 2018 года 19,5 млн человек подписали декларации с семейными врачами.

Ранее в Ирпене отменили 10000 деклараций с врачами. 

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