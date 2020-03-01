Декларации с семейными врачами подписали 29 млн человек, - Скалецкая

29 млн человек подписали декларации с семейными врачами.

Об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.



"На сегодня уже 29 млн украинцев заключили декларацию с семейным врачом. Обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал, - выбрать своего семейного врача", - написала она.



Также министр сообщила, что уже через месяц начнется следующий шаг изменений в системе оказания медицинской помощи и заработает Программа медицинских гарантий.



Имея направление семейного врача, можно будет получать оплаченную государством амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, хирургическое вмешательство, пройти обследование, сделать прививки, анализы, диагностику и получить лекарства.



Как сообщали Українські Новини, в октябре 2018 года бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что с апреля 2018 года 19,5 млн человек подписали декларации с семейными врачами.



Ранее в Ирпене отменили 10000 деклараций с врачами.