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28 февраля 2020, пятница, 12:45 631
Экономика 2020-02-28T12:45:13+02:00
Українські Новини
В Украине начал работу Совет институциональных реформ

В Украине начал работу Совет институциональных реформ

Петр Стуженко
Реформы, Госбюджет, Налоги, Совет институциональных реформ, Александр Кучеренко
Александр Кучеренко. Фото: Совет институциональных реформ
Александр Кучеренко. Фото: Совет институциональных реформ

Совет институциональных реформ, который объединит ведущих экспертов с опытом в сфере финансов, права, менеджмента и представителей предпринимательства, станет мощной площадкой для диалога бизнеса, власти и общества. Цели такого диалога - рост отечественной экономики, трансформация налоговой системы и повышение налоговой культуры граждан.

Из-за нереформированной фискальной сферы Украина ежегодно ухудшает свой международный рейтинг, в частности, в налогообложении бизнеса и налоговом администрировании. Так по результатам исследования PayingTaxes 2020, которое сравнило налоговые системы 190 стран мира, Украина заняла 65 место, потеряв за два года на 22 пункта в рейтинге. Иностранные инвесторы отмечают обременительные условия для развития предпринимательства, меняющиеся правила игры и сверхвысокое налоговое и контролирующее давление государства.

Одновременно уровень доверия украинцев к фискальным органам крайне низок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследователями TNS по заказу Проектного бюро Национального совета реформ. Лишь 17% граждан доверяют работникам Государственной налоговой службы.

В течение последних 7 лет проведено 5 масштабных реформ налоговой и таможенной служб, внесены многочисленные изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Однако постоянные проблемы с налоговыми поступлениями в госбюджет, и невыгодные позиции в международных экономических рейтингах свидетельствуют о неэффективности этих попыток.

Совет институциональных реформ готов принять активное участие в преобразованиях налоговой системы и налогового законодательства.

"Мы объединим всех интересантов создания качественно новой налоговой системы и наладим их эффективное взаимодействие, - подчеркнул Председатель Совета институциональных реформ Александр Кучеренко. - Парламент рассматривает немало законопроектов относительно изменений налогового, таможенного и финансового законодательств. Эти изменения, учитывая их последствия, не эффективны. Госбюджет 2019 года в части налоговых поступлений не выполнен, в январе 2020 года так же. Реформы должны быть комплексными, основываться на научном анализе, учитывать практический опыт, в частности, и иностранных стран, и иметь конкретную цель".

Совет институциональных реформ сформулировал принципы новой налоговой политики Украины:

  • Гармонизация интересов государства, бизнеса и общества.
  • Эффективность работы государственных органов, ответственных за наполнение бюджета страны и ее экономическую безопасность.
  • Единый подход к установлению налогов и сборов – без лоббизма и льгот для отдельных финансово-промышленных групп.
  • Равенство всех плательщиков перед законом, что является залогом здоровой конкуренции;
  • Стабильность налогового законодательства и рациональность налогообложения.
  • Поддержка и развитие бизнеса.
  • Удобство уплаты налогов и администрирования бизнеса.
  • Автоматизированная и рискоориентированная модель работы налоговых органов.

Для того, чтобы интегрировать все эти принципы в налоговую систему и законодательство Совет институциональных реформ будет проводить общественные обсуждения, форумы, готовить совместно с предпринимателями и экспертами законодательные инициативы и выдвигать их во время парламентских обсуждений законопроектов.  Также планируется работа по созданию образовательных платформ для студентов профильных вузов и информирование общественности о ходе и результатах трансформаций в налоговой сфере.

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