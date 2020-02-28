Раду призывают допустить новейшие средства защиты растений на украинские поля

Украинским сельхозтоваропроизводителям четвертый сезон подряд фактически заблокирован доступ к инновационным средствам защиты растений (СЗР). Урегулировать ситуацию должна Верховная Рада, в частности упростив процедуру ввоза в страну образцов пестицидов для проведения исследований. Предложенные изменения отражены сразу в двух законопроектах - №2548 и №2289, которые получили поддержку Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

"За это время мы потеряли сотни потенциально инновационных пестицидов", - оценивает ситуацию заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

При этом он добавляет, что уровень урожайности на 25-30% зависит от СЗР и если ситуацию не исправить, не только урожайность не будет расти, но и не удастся снизить пестицидную нагрузку на украинском поля, ведь производители будут вынуждены работать со старыми препаратами, которые вносятся в гораздо больших количествах.

Главный агроном аграрной компании ИМК Александр Гирман подтверждает, что для современного крупномасштабного аграрного производства сверхважно применять инновационные СЗР, ведь "длительное применение тех же действующих веществ приводит к возникновению устойчивых видов вредных организмов и накопления их в объектах окружающей среды".

В свою очередь руководитель агрохимического направления Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Виктор Погорелый обращает внимание, что предложенные изменения не касаются коммерческих партий пестицидов. Их обращение, как и раньше, регулирует отдельная часть ст. 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах", где однозначно указано, что ввоз незарегистрированных пестицидов в Украину запрещен.

"Нынешняя норма выгодна тем, кто или завозит свою продукцию вне официального контроля, или тем, кто "производит" свою продукцию в Украине. Производит в кавычках, поскольку при таком производстве все равно 90% компонентов импортируется, тогда как локализуется смешивания и фасовка", - отмечает Виктор Погорелый.

В ЕБА добавляют, что с 2016 г. в Украину зашло максимум 2-3 новых действующих вещества. Зато регистрируются преимущественно генерические препараты, копии, или происходит расширение регистрации уже известных веществ.

"В этом году мы закладываем демонстрационный полигон площадью 16 га, где планируем испытывать СЗР, удобрения, семена. Нам интересны новые СЗР и мы бы хотели иметь к ним свободный доступ. Самим выбирать, чем и как улучшать свой урожай", - говорит директор компании "Кусто Агро Фарминг" Владимир Серый.

Эксперты рынка также отвергают заявления экоактивистов о том, что Украина станет полигоном для испытания опасных веществ.

"Ввоз образцов для научных целей не может нести за собой никакой угрозы для Украины и ее экологии. Прежде всего, ввоз осуществляется в минимальных объемах (максимум - несколько килограммов или литров препарата). Во-вторых, это делается под контролем государства. В-третьих, испытания проводят уполномоченные научные учреждения", - цитирует президента фитосанитарной ассоциации Украины Владислава Седик профильное издание AgroPortal.

В мировой практике, говорит Виктор Погорелый, место производства препарата не равно месту его регистрации.

"К примеру, препарат для защиты украинской ржи может производиться в Пуэрто-Рико, где о выращивании такой культуры почти никто не слышал", - добавляет Погорелый, подчеркивая, что подобной практики по обязательной регистрации СЗР в стране производства нет ни в Европейском Союзе, ни в других развитых странах мира.

Отвергает экологическую угрозу и председатель комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

"Как раз наоборот: экологическую проблему имеем из-за блокирования инновационных продуктов нового поколения", - говорит парламентарий.

Он обращает внимание, что исследуемый образец находится под надзором государства, а сельскохозяйственная продукция, полученная в результате проведения полевых испытаний пестицидов и агрохимикатов, уничтожается.

В профильной ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" утверждают, что при таких обстоятельствах украинский аграрий остается за бортом инновационного развития систем защиты растений. Гендиректор УКАБ Роман Сластен резюмирует, что украинские агропроизводители вынуждены защищать свой урожай тем, чем европейские или американские фермеры пользовались лет десять назад.