Из-за пожара на выставке в ДК "Днепроспецсталь" в Запорожье погибли 2 морские свинки, кролик и ящерица

2 морские свинки, кролик и ящерица погибли при пожаре на выставке во дворце культуры "Днепроспецсталь" в центре Запорожья вечером 26 февраля. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, передают Українськi Новини. По данным ведомства, в 22:09 поступил вызов на пожар во дворце культуры на бульваре Шевченко в Вознесеновском районе. По повышенному номеру вызова на место происшествия прибыло 7 единиц техники и 26 человек личного состава. В ходе разведки спасатели установили, что в подвальном помещении, где сейчас находится выставочный зал "Мир амфибий", горели деревянные двери и мебель. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе. Во время тушения спасатели вынесли на свежий воздух обезьяну, черепаху и змею. В результате пожара погибли 4 животных: 2 морские свинки, кролик и ящерица. Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети. Как сообщали Українськi Новини, 28 января 100 грызунов погибли в результате пожара в ветеринарной больнице на улице Космическая в Днипре.