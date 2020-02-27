Из-за пожара на выставке в ДК "Днепроспецсталь" в Запорожье погибли 2 морские свинки, кролик и ящерица

2 морские свинки, кролик и ящерица погибли при пожаре на выставке во дворце культуры "Днепроспецсталь" в центре Запорожья вечером 26 февраля.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, в 22:09 поступил вызов на пожар во дворце культуры на бульваре Шевченко в Вознесеновском районе.

По повышенному номеру вызова на место происшествия прибыло 7 единиц техники и 26 человек личного состава.

В ходе разведки спасатели установили, что в подвальном помещении, где сейчас находится выставочный зал "Мир амфибий", горели деревянные двери и мебель.

Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе.

Во время тушения спасатели вынесли на свежий воздух обезьяну, черепаху и змею.

В результате пожара погибли 4 животных: 2 морские свинки, кролик и ящерица.

Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Как сообщали Українськi Новини, 28 января 100 грызунов погибли в результате пожара в ветеринарной больнице на улице Космическая в Днипре.