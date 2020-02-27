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27 февраля 2020, четверг, 18:08 59 Мнение
Внешняя политика 2020-02-27T18:12:09+02:00
Українські Новини
Святослав Денисенко: Украине нужно смотреть на международную ситуацию без идеологических шор

Святослав Денисенко: Украине нужно смотреть на международную ситуацию без идеологических шор

Павел Твердохлиб
Новая Украина, Институт стратегических исследований
Святослав Денисенко. Фото:newukraineinstitute.org
Святослав Денисенко. Фото:newukraineinstitute.org

Директор Института стратегических исследований "Новая Украина", политолог Святослав Денисенко поделился мнением о необходимости изменения внешней политики Украины, учитывая переплетение интересов множества стран и разрушение привычного противостояния как между Западом и Востоком, так блоком НАТО и Российской Федерацией. Политолог считает, что Украине надо выйти за шаблоны "новой холодной войны" и взглянуть на международную ситуацию без идеологических шор.

Об этом говорится на веб-сайте "Новой Украины".

В этом году исполняется 75 лет с того момента, как лидеры стран Антигитлеровской коалиции на конференции в Ялте (4-11 февраля 1945 года) приняли исторические решения о судьбах послевоенного мира. Главным итогом конференции стал прообраз международного и европейского порядка, который, видоизменяясь, просуществовал до начала XXI века.

Реализовавшись через решения Потсдамской мирной конференции, "ялтинский мир" просуществовал почти полвека. Он пережил напряженные испытания кризисами в ходе Холодной войны. Прошел модернизацию в Хельсинки (1973-1975) и оказался в целом исчерпан лишь после объединения Германии (1989), распада СССР (1991), а затем и Югославии (1991-1995), и "бархатного развода" между Чехией и Словакией (1993). Хотя институциональные элементы ялтинского миропорядка до сих пор существуют (в частности, можно привести пример ООН с системой отраслевых организаций), именно 1991 год чаще всего называют годом завершения "ялтинского мира".

В отличие от Вестфальского, Венского, Версальско-Вашингтонского и, наконец, Ялтинско-Потсдамского, пришедший ему на смену политический порядок не получил четкой привязки и собственного имени. По итогам "холодной войны" не было мирной конференции, договоров о репарациях и установления новых границ. Процесс обустройства нового мира проходил во многом явочным порядком.

Начался стихийный, а затем все более упорядоченный и централизованный процесс "перескладывания" Европы. Из Европейского объединения угля и стали вырос Европейский Союз (ЕС), а на месте бывших союзных республик СССР и некоторых стран ОВД возникли новые независимые государства. Поэтому нынешний период в развитии системы международных отношений принято в целом называть пост-биполярным, не акцентируя внимания собственно европейском континенте. Но, похоже, наступает момент, когда и этот этап близится к своему завершению.

Большинство ведущих игроков уже не удовлетворены сложившимся status quo и требуют его пересмотра. На всем европейском континенте вновь растет напряженность. Рушатся базовые международные соглашения, долгое время обеспечивающие стабильность на континенте – ДОВСЕ, ДРСМД. На очереди, по всей видимости — СНВ-3 и Договор по открытому небу.  И это связано не только с явно ревизионистской внешней политикой Российской Федерации, которая после упадка 1990-х вновь пытается претендовать на расширение своего влияния в европейских и международных делах. Клубок нерешенных вопросов опутывает и нынешних партнеров по Евроатлантическому Альянсу.

Соединенные Штаты Америки все более откровенно требуют от своих европейских партнеров более решительных действий по поддержанию миропорядка. В том числе – наращивания ассигнований на оборону. В то же время в ЕС все активнее формируется запрос на восстановление военно-политической субъектности. Соглашение о постоянном структурном сотрудничестве по вопросам безопасности и обороны (PESCO), достигнутое в 2017 году,  созданная по инициативе Эмануэля Макрона в 2018 году "Европейская интервенционная инициатива" (EI2) — это запрос на новый европейский военно-политический автономизм.

Объединившись, Европа теперь стремится к оформлению в настоящий центр силы. У нее проснулся "аппетит к власти". Именно об этом говорил на недавней Мюнхенской конференции по безопасности Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Джозеп Боррелл. Об этом говорил в начале февраля этого года Президент Франции, призывая страны Европы к диалогу с другими странами ЕС по ядерному сдерживанию, чтобы не оказаться в роли зрителя в разворачивающейся гонке вооружений.

Очевидно, что политическая конкуренция за будущее европейского и мирового порядка уже идет. У нее нет привычных контуров противостояния между Западом и Востоком, НАТО и Россией. Задействовано намного больше игроков и переплетено больше интересов. Еще не сказала своего слова Великобритания, обладающая ядерным потенциалом и ставшая вновь суверенным игроком после Brexit. Будет требовать учета своих интересов Китай. Расценивать нынешнюю ситуацию, пользуясь языком "ялтинского миропорядка", наивно и проигрышно.

Украине нужно переосмыслить свою внешнюю политику. Оторваться от "ялтинских" реалий, выйти за шаблоны "новой холодной войны" и попытаться взглянуть на разворачивающуюся ситуацию без идеологических шор. Возможно, у Украины будет больше союзников в мире, если наша внешняя политика будет ориентирована на поиск ответа о будущей Европе, чем на попытках апеллировать к успешному совместному прошлому.

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