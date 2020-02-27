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  • Бойко занял 2-е после Зеленского место среди политиков по уровню позитивного отношения украинцев, – опрос
27 февраля 2020, четверг, 17:46 16
Общество 2020-02-27T17:47:59+02:00
Українські Новини
Бойко занял 2-е после Зеленского место среди политиков по уровню позитивного отношения украинцев, – опрос

Бойко занял 2-е после Зеленского место среди политиков по уровню позитивного отношения украинцев, – опрос

Павел Твердохлиб
Президент Украины, Рейтинг популярности, Оппозиционная платформа - За жизнь, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Юрий Бойко являются лидерами среди украинских политиков по позитивному отношению к ним украинцев. При том, рейтинг Зеленского, начиная с октября 2019 года, стремительно падает, а к Бойко граждане Украины относятся стабильно.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua", ссылаясь на данные социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС). 

К Зеленскому позитивно относятся 47% украинцев, еще 24% отметили свое негативное к нему отношение. На 2-м месте оказался Бойко. По состоянию на февраль 2020 года положительно к нему относятся 23% опрошенных, отрицательно - 31% (в декабре 2019 года было 25% и 33%).

К председателю политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку положительно относятся 16% участников исследования, отрицательно - 45% (было 15% и 46%); к его коллеге Вадиму Рабиновичу положительно относятся 14%, отрицательно - 41% (было 13% и 43%).

К председателю партии "Голос" Святославу Вакарчуку положительно относятся 16% опрошенных, отрицательно - 36% (в декабре 2019 года было 22% и 33% соответственно), к лидеру партии "Европейская солидарность", бывшему Президенту Украины Петру Порошенко – 14% положительно и 61% отрицательно (было 13% и 65%).

В феврале украинцы стали хуже относиться к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову: 21% опрошенных заявил, что относится к нему положительно (в декабре 2019 года - 24%); 16% респондентов отметили отрицательное отношение к спикеру парламента (в декабре 2019 года - 11%).

Скриншот: kiis.com.uaСкриншот: kiis.com.ua

21-25 февраля социологи опросили 1 500 респондентов старше 18 лет, проживающих в разных регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. 

Ранее КМИС сообщил, что рейтинг одобрения Зеленского упал с 77% до 43%. Кроме того, по состоянию на февраль 2020 года всего 47% украинцев позитивно относятся к Президенту Украины, это на 25% меньше, чем в сентябре 2019 года.

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