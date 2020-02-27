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27 февраля 2020, четверг, 15:21 511
Транспорт 2020-02-27T15:22:21+02:00
Українські Новини
Юрий Лавренюк об "Укрзализныце": Избавьтесь от неликвида и лишних налогов – получите до 8 млрд гривен на разви

Юрий Лавренюк об "Укрзализныце": Избавьтесь от неликвида и лишних налогов – получите до 8 млрд гривен на развитие

Павел Твердохлиб
Укрзализныця, Мининфраструктуры, Юрий Лавренюк
Юрий Лавренюк. Фото: obozrevatel.com
Юрий Лавренюк. Фото: obozrevatel.com

Монобольшинство в Верховной Раде Украины без ущерба государственному бюджету может обеспечить "Укрзализныце" (УЗ) до 8 млрд гривен на развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава.

Об этом в интервью интернет-изданию "Обозреватель" сообщил бывший заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Для этого необходимо продать неликвидное имущество, передать объекты жилого фонда с баланса УЗ на баланс органов местного самоуправления, пересмотреть налогообложение и тарифную политику.

По словам Лавренюка, на балансе УЗ по всей стране числится много неликвидного имущества, которое требует больших затрат, но не приносит прибыли. В том числе, общежития, в которых сотрудники железной дороги не могут приватизировать комнаты, поскольку они относятся с госсобственности. Ранее принятое постановление Кабинета Министров Украины "О распоряжении имуществом "Укрзализныци" позволяет решить эту проблему, передав объекты на баланс местных органов власти. "Жилой фонд передать местным органам власти, определиться с продажей, может, рассмотреть концессию вокзалов в городах-миллионниках. Вы же представляете, сколько стоит арендовать торговую точку на территории вокзала? Но эти деньги до УЗ не доходят", - сообщил Юрий Лавренюк.

Он также заявил о необходимости отметить для УЗ налог на землю: "Не платит же "Укравтодор" налог на землю под дорогами. И "Укрэнерго" не платит налог на землю под ЛЭП, которые через всю страну тянутся. Почему тогда УЗ теряет такие средства? Мы продавливали этот вопрос. В бюджете на 2020 год надо было это предусмотреть".

Кроме того, по его мнению необходимо освободить железную дорогу от налоговых отчислений в дорожный фонд. "В сутки УЗ расходует порядка тысячи тонн дизельного топлива. С каждого литра отчисляется налог в дорожный фонд. Но разве УЗ ездит по асфальтным дорогам? Вот за счет этих миллиардов можно спокойно развивать пассажирское сообщение, обновлять инфраструктуру, подвижной состав", - сказал Лавренюк.

Он также подчеркнул необходимость пересмотреть тарифную политику, устранив из нее политическую составляющую. "Укрзализныця" должна согласовывать стоимость пассажирских перевозок с органами местной власти, однако они зачастую блокируют установление рыночных тарифов для населения. "Райсовет или сельсовет согласуют повышение цены в 2 раза? Конечно, нет. Выборы же не за горами. Вот так страна живет от выборов к выборам, а экономика катится в пропасть", - заявил Лавренюк.

Он отметил, что нынешний состав правительства мог бы "продавить" эти вопросы в Раде, внести необходимые изменения в законодательство и высвободить ресурс на развитие железной дороги: "Продали бы неликвид, отменили бы налог на землю - сэкономили бы под 8 млрд гривен на обновление подвижного состава".

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