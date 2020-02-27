Новая методика "Укравтодора": проектировать, строить и эксплуатировать дороги будет одна компания

Новая методика подготовки к тендерам с дорожного строительства, разработанная "Укравтодором", учитывает мировой опыт проведения таких закупок, а также минимизирует риски прописывания условий тендера под конкретные компании. Об этом в интервью "ZN.ua" рассказал президент Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский.

Он подчеркнул, что новые прозрачные правила работы на рынке дорожного строительства не приведут к монополизации отрасли, как об этом заявляют оппоненты инициативы.

"Монополизация - это страшилка от тех, кто привык ловить рыбку в мутной воде и представляет интересы тех самых "тендерных троллей" (компания, которая подает много жалоб в АМКУ относительно тендера - ред.). ... Мировой опыт показывает: крупные компании строят большие ответственные объекты. Никто не допустит возведение трансевропейского автобана на 8 полос компанией, созданной позавчера с уставным капиталом в 3000 евро, да еще и фигурантом уголовных производств о финансировании терроризма. У нас же таких случаев сотни", - подчеркнул Сиротинский.

Он при этом добавил, что ассоциация поддерживает всех национальных производителей независимо от наличия у них опыта и технических ресурсов, так как заинтересована в конкуренции и появлении как можно большего количества мощных игроков. "Работы на рынке хватит для всех. Для сравнения - в прошлом году весь дорожный бюджет составлял чуть 25-30 млрд грн., а в этом году - только на региональные дороги будет выделено более 20 млрд. грн.", - отметил эксперт.

Одним из примеров, где такой подход работает, он назвал Италию, где на государственном уровне установлено распределение компаний, имеющих право участвовать в таких торгах.

"На государственном уровне определен орган по сертификации, который выдает сертификаты (Квалификация SOA), необходимые для подтверждения способности компании конкурировать и выполнять общественные работы на сумму, превышающую 150 000 евро. Квалификация SOA действует в течение 5 лет и уполномочивает компанию строительного сектора проходить постоянную проверку на соответствие требованиям конкурировать на публичных тендерах, разделенных на категории и рейтинги. Рейтинги, которых 10 - это фактически распределение по стоимостным показателям, объемам работ от до 260 тыс. до более 15,5 млн евро. Поэтому, "Укравтодор" наверняка решил не изобретать велосипед, а проанализировал мировую практику", - добавил Сиротинский.

Кроме того, по его словам, появится принятый в мире принцип "проектирование-строительство-обслуживание", когда все работы, начиная с проектирования, строительства и эксплуатации будет выполнять одна организация.

"Такой подход позволит минимизировать потенциальные риски и общие затраты как на собственно ремонт/строительство, так и на дальнейшее гарантийное обслуживание. По такой модели реализуются проекты международных финансовых организаций (МБРР, ЕБРР, СИБ) в европейских странах, в том числе, и в Украине. Но, к сожалению, процедура не имплементирована в отечественное законодательство", - подчеркнул президент НАГУ.