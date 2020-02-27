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  • Фирма сына Луценко фигурирует в деле о контрабанде леса, - "Наші гроші"
27 февраля 2020, четверг, 12:14 75
Политика 2020-02-27T12:15:01+02:00
Українські Новини
Фирма сына Луценко фигурирует в деле о контрабанде леса, - "Наші гроші"

Фирма сына Луценко фигурирует в деле о контрабанде леса, - "Наші гроші"

Анна Рудык
ГБР, Контрабанда леса, Юрий Луценко, Александр Луценко
Юрий Луценко
Юрий Луценко

Должностных лиц Житомирской таможни Государственной фискальной службы ГБР подозревает в сговоре с сотрудниками и рядом частных фирм для налаживания схемы по хищению леса на территории Житомирской области и его экспорта. Об этом говорится в расследовании "Наших грошей" со ссылкой на постановление Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области.

Так, в ходатайстве ГБР фигурирует 11 частных предприятий, которые скупали лесоматериалы и древесный уголь в ФОТ. Эти материалы были получены путем незаконных рубок или их продавали лесхозы под видом сырья, чтобы избежать аукционов, предусмотренных для булыжника. Далее фирмы вносили в документы сфальсифицированные данные о происхождении леса и пиломатериалов, эти документы отправлялись в Житомирское облуправление лесоохотничьего хозяйства для получения сертификатов, которые являются основным документом для экспорта.

По мнению следствия, эти сертификаты выдавались на основании поддельных документов должностными лицами Житомирского областного УЛМГ за денежное вознаграждение. Также из корыстных побуждений должностные лица Житомирской таможни ГФС (реорганизовано путем присоединения к Киевской таможни Гостаможслужбы) не проводили должного контроля при таможенном оформлении товаров.

Из судебных постановлений известно, что в последний месяц следователи ГБР получили доступ к документам Киевской таможни Гостаможслужбы и Житомирского областного Житомирского областного УЛМГ. Начальник этого управления Андрей Куринский в сентябре был уволен по соглашению сторон. Управление лесного хозяйства подконтрольные Государственному агентству лесных ресурсов Украины, в его состав также входит и Государственная лесная охрана.

ГБР установила, что в упомянутой схеме могут быть причастны ООО "Тимбертрейд", ООО "Гринвол", ООО "СИД Форест", ООО "Евросантехсервис", ООО "БДК Сервис", ООО "Эль Мелина", ООО "Адманс", ООО "Евро пак трейд", ООО "Вуд экспорт юа", ООО "Вордтрейдюа" и ООО "Нор тун".

Основателем фирмы "Нор тун" является другая компания "Грин Вэй", принадлежащая сыну экс-генпрокурора Юрия Луценко Александру. Его партнером по этой фирме является Виталий Морозюк, который был директором ООО "Бел Фам", принадлежащего опять же Луценко-младшему.

По данным издания, в 2018 году "Нор тун" экспортировала пиломатериалов почти на $18,50 млн. Чаще всего покупателями были Южная Корея и Малайзия.

Александр Луценко к началу 2019 был совладельцем ООО "Грандвуд групп", которое среди видов деятельности имеет лесозаготовку и оптовую торговлю древесиной. Эта же фирма является владельцем ООО "Веар", которое владеет лесопилкой в ​​Ракитном Ровенской области.

Учредителями "Грандвуд групп" остались прежние партнеры Луценко-младшего: Юрий Соколов, Андрей Горбатюк и Александр Наумик. Последний известен как юрист владельца сети супермаркетов АТБ Геннадия Буткевич. В 2017 году Ирина Луценко декларировала продажу движимого имущества Наумику за 1 890 000 грн.

Гослесагентством в последние годы руководил Владимир Бондарь, которого правительство освободило в сентябре 2019 года. Бондарь находился в близких дружеских отношениях с теперь уже бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко.

О причастности Генпрокуратуры к контрабанде леса говорил и бывший исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, который входил в ближайшее окружение экс-премьер-министра Владимира Гройсмана.

Как сообщали Українські Новини, Закон о введении уголовной ответственности за контрабанду леса вступил в силу в начале 2019.

Ранее в Черкасской области СБУ поймала чиновника-взяточника, воровавшего лес.

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