После 3 лет поисков для Панютинского вагоноремонтного завода в Харьковской области нашли руководителя

26 февраля Харьковский губернатор Алексей Кучер на своей странице в Facebook сообщил о назначении нового руководителя градообразующего предприятия в Харьковской области - Панютинского вагоноремонтного завода. Предприятие последние 3 года оставалось без эффективного менеджмента.

"Долгое время на предприятии не было руководителя вообще. Был исполняющий обязанности. В течение трех лет там не было порядка. Там были различные вопросы, прежде всего, связаны с неэффективным менеджментом. Коллектив абсолютно здоров, готов работать и хочет работать. Сегодня министр инфраструктуры принял решение вместе с правлением "Укрзализныци" о назначении нового руководителя", - сообщил госсекретарь Министерства инфраструктуры Украины Андрей Галущак во время рабочего совещания с председателем ХОГА Алексеем Кучером в Харькове.

Во время рабочей поездки в Лозовской район 15 февраля, Алексей Кучер сообщил, что ведутся переговоры с Министерством инфраструктуры Украины по налаживанию работы Панютинского вагоноремонтного завода. А уже 26 февраля коллективу завода представили нового руководителя - Вячеслава Коваленко.

По информации представителя Мининфраструктуры, новому руководителю Панютинского вагоноремонтного завода предоставили 3 месяца на решение вопросов, которые являются первоочередными для работы предприятия. Среди них - увеличение зарплаты работникам и выполнение производственных планов, которые ставит "Укрзализныця" (планы будут скорректированы).

Алексей Кучер отметил, что Панютинский вагоноремонтный завод является очень важным для развития Лозовского района, ведь это предприятие - градообразующее.

"Если мы помогаем одной семье - это уже хорошо, а если тысячи людей завязаны на этом предприятии, понятно, что степень важности повышается. Сегодня я разговаривал с министром инфраструктуры Владиславом Криклием. Он мощно настроен на то, чтобы на предприятие поступили новые заказы . А мы знаем, что предприятие будет работать, развиваться, и люди будут получать зарплату только если будут заказы", - сказал председатель ХОГА.

Также Алексей Кучер и Андрей Галущак отметили, что ситуация, которая сложилась на предприятии в последние годы, создает впечатление, что завод целенаправленно доводили до банкротства.