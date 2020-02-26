Под Винницей мужчина побил и обокрал пенсионерку, а под Харьковом киберполиция задержала двух мошенников

Два брата из Харьковской области создали 15 сервисов, чтобы мошенники звонили с номеров банков

Киберполиция в Харьковской области разоблачила двух братьев, которые создали сервисы подмены телефонных номеров, предназначавшихся для мошенников. Однако задержанные обманывали и самих мошенников, сообщает "Время". Братья возрастом 35 и 31 лет создали и управляли более 15 сервисами, с помощью которых злоумышленники могли совершать звонки с подменой абонентского номера телефона. Мошенники таким образом могли звонить своим жертвам с реальных номеров банков, кредитных и финансовых организаций и других учреждений. Организаторы сервисов за свои услуги брали предоплату, для чего использовались переводы в криптовалюте и электронные платежные системы зарубежных стран. При этом братья после получения предоплаты не предоставляли заказанные услуги. Во время обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны, сим-карты зарубежных стран, флеш накопители, компьютерную технику и банковские карты.

В Харьковской области киберполиция задержала двух мошенников. Фото: Департамент киберполиции

Появилось видео падения металлических штырей на автомобиль в Одессе

В Одессе ураганный ветер сбросил на автомобили металлические пруты, пишет "odessa.net.ua". Один из автомобилей оказался серьезно поврежден. Салон БМВ прошило насквозь. К счастью, при инциденте никто не пострадал, так как в машине никого не было. В сеть попало видео, на котором видно момент происшествия.

"Всегда благодарила деньгами": в Винницкой области мужчина побил и обобрал пенсионерку

В Шаргородском районе Винницкой области бывший заключенный помогал одинокой старушке. Женщина всегда благодарила за помощь тем, что давала ему деньги. Сделав вывод, что у старушки имеются деньги, мужчина совершил на нее разбойное нападение, передает "20 минут". 22 февраля в полицию обратилась соседка 84-летней потерпевшей, сообщив о том, что старушку побил и ограбил неизвестный. Забрал 800 гривен и телевизор. Подозрение пало на 26-летнего односельчанина, который недавно освободился из тюрьмы. Он признался в содеянном и показал место в лесопосадке, где спрятал телевизор. Деньги он успел потратить. Теперь мужчине грозит 12 лет тюрьмы.

Появилось видео, как полицейские задерживали угонщика "Жигулей" в Николаеве

25 февраля в Николаеве автомобиль ВАЗ -2106 "Жигули" врезался в припаркованный у бордюра Volkswagen T-Ro, cсообщают "Новости N". В сети появилось видео момента задержания угонщика "Жигулей", которого ловили с погоней по Николаеву. Экипажи патрульной полиции получили ориентировку на розыск автомобиля ВАЗ-2106 бежевого цвета. Данное авто вскоре было замечено. На сигнал об остановке водитель не отреагировал, прибавил скорость и попытался скрыться. Полицейские пустились в погоню. Погоня завершилась тем, что водитель "Жигулей" не справился с управлением и врезался в припаркованный у обочины "Фольксваген".

В Днипре Lexus на огромной скорости влетел в фасад магазина

В Днипре 25 февраля случилась жесткое ДТП. Ехавший на огромной скорости по проспекту черный Lexus, зацепил авто, совершавшее поворот, и вылетел с проезжей части, сообщает "Днепр час". В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар, снес вазон для цветов и практически въехал в фасад ювелирного магазина. С элитного авто оперативно сняли номера.Невероятная удача, что все остались живы. На месте работала полиция, которая зафиксировала детали инцидента.

Помощника начальника Нацполиции Днепропетровской области задержали на взятке

Помощник начальника ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области и начальник одного из секторов Приморского ОП Бердянского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Запорожской области были задержаны за требование и получение взятки от одной из жительниц Запорожской области, сообщает "Днепр час". По предварительной информации, правоохранители требовали от местной жительницы 5000 долларов США за непривлечение ее к уголовной ответственности за завладение домом на берегу Азовского моря мошенническим методом. 24 февраля 2020 года следователи ГБР задержали правоохранителей во время получения ими части неправомерной выгоды. В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.