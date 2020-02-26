Автор портала "Футбольный клуб" Алексей Казанов поразмышлял о первом опыте внедрения в украинский футбол системы VAR. Данная аббревиатура расшифровывается как "Video assistant referee", то есть по-русски - cсистема видеопомощи арбитрам.

"Перенесись Ильф и Петров в наше время, одним из прототипов для произведений о похождениях боевого Остапа они наверняка выбрали бы зиц-председателя украинской футбольной федерации Андрея Павелко.

Для уголовной романтики – самый что ни на есть незаменимый типаж, достаточно биографию почитать да за новостями последить.

Навеяно началом "эпохи VAR" в украинском футболе, о чем гражданин Павелко с гордостью и пафосом рапортовал накануне старта второй части сезона. Мол, вот он, день воплощения великой и светлой идеи всеобщего равенства и благоденствия.

На поверку оказалось, правда, что все равны, но кто-то – равнее остальных, что и подтвердилось уже в первые часы использования телевизионного чуда.

"Сегодня возможности VAR ограничены двумя матчами тура, – то ли снова возгордился, то ли пожаловался Павелко. – Хотелось бы, чтобы ближе к баталиям за зону УЕФА, за вылет, за разделение по группам, применение VAR было на максимальном количестве матчей, которые несут турнирную значимость... Это все – очень дорогое удовольствие. Чтобы обеспечивать работу VAR на каждом матче, нужны еще финансовые вливания. Это должно быть и участие самих клубов. Клубы должны понимать, что VAR должен быть на каждом матче".

Цена вопроса? Павелко пока, очевидно, не имеет под рукой насущной калькуляции, но командам элитного дивизиона уже можно начинать затягивать пояса. Единственный фургон с оборудованием VAR, обслуживающий сегодня поединки внутреннего календаря, обошелся в 300 тысяч евро. А на обучение арбитров ФФУ/УАФ потратила – внимание! – свыше миллиона условных единиц.

"Стоимость обучения одного такого специалиста – 135 тысяч 600 долларов", – поделился расчетами в своем аккаунте на Фейсбуке журналист Александр Монзолевский

Миллион? Тьфу – плюнуть и забыть. Вожделеть им – удел мнимого слепого, занимающегося психологической обработкой подпольного миллионера. Но никак не тех, кто ворочает куда более серьезными суммами, строя за деньги УЕФА "свечные" заводы по производству "полей чудес для страны дураков", закупая за те же средства УЕФА невесть для чего и девая невесть куда тонны чая, кофе и морепродуктов. Не тех, кто в общественной неприбыльной организации ФФУ/УАФ получает ежемесячное шестизначное жалованье за успехи в стратегии развития отечественного футбола (в том числе, конечно же, и с помощью VAR!). Не тех, кто изощрен в совсем не футбольных финтах и комбинациях оффшорных откатов и распилов в международных масштабах.

Ну и что, что миллион евро – это бюджет, неподъемный даже для нескольких клубов Премьер-лиги, которым и без VAR не до жиру, а быть бы живу. Кто-то рожден ползать, а кто-то – летать.

Поэтому рассуждать о том, что целый автопарк фургонов с VAR уже давно мог бы колесить по Украине, искореняя бездорожье и разгильдяйство, столь же, увы, наивно, как верить обещанному Андреем Павелко тотальному вирусному распространению площадок с синтетическим газоном. Миллиардные средства на них – выделены и даже "освоены". А искусственная трава – по конкретным адресам, указанным в отчетах, все так же не растет. То ли глобальное потепление всему виной, то ли очередной "кризис, трясущий молодое хозяйство", то ли коварные происки многочисленных врагов сплоченной команды кризис-менеджеров из ФФУ/УАФ.

"Эх, жаль все-таки, что нет уже с нами Ильфа и Петрова. Такой герой пропадает, такой сюжет!..", - резюмировал свою заметку автор "Футбольного клуба".