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26 февраля 2020, среда, 10:40 30
Происшествия 2020-02-26T10:40:11+02:00
Українські Новини
Под Львовом столкнулись 6 автомобилей. В аварии пострадал ребенок

Под Львовом столкнулись 6 автомобилей. В аварии пострадал ребенок

Таня Войтюк
ДТП, Трасса Киев-Чоп, Львовская область, Авария, Renault, Volkswagen
ДТП. Фото: Нацполиция
ДТП. Фото: Нацполиция

На автодороге Киев-Чоп во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 6 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители установили, что водитель грузовика DAF совершил попутное столкновение с автомобилем Renault Logan, который в свою очередь столкнулся в автобус "БАЗ", который ехал впереди. После столкновения, автобус въехал в автомобиль Ford Kuga, что повлекло столкновение Ford и Volkswagen Sharan.

В результате масштабного автомобильного происшествия пострадали водитель Renault, его одиннадцатилетний пассажир и водитель автомобиля Fiat.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание - ограничение свободы сроком до 3 лет.

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