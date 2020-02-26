Своим видением проблем, которые преследуют нынешнюю власть, отдельных причинах падения рейтинга Президента и непростых взаимоотношениях в "Зе-команде" поделился главный советник Института стратегических исследований "Новая Украина" Юрий Надтока.

"За последнее время сразу несколько социологических компаний отметили, что уровень поддержки действующего главы государства начал опадать. Сразу же появились сообщения инсайдеров о панических настроениях, царящих во властных коридорах, планах кардинальной перестройки в партии власти, которые должны будут этот рейтинг оживить или хотя бы законсервировать.

Кто-то видит в этом ситуативную реакцию "продакшн-студии", озабоченной падением популярности украинского политического сериала о зе-команде и ищущей новые сценарные ходы для оживления интереса аудитории. Однако, думается, что сегодня мы наблюдаем другую, более серьезную трансформацию. Если говорить в сериальных аналогиях, то речь идет не о следующем сезоне "голобородьковщины", а о новом сериале. С другими сюжетами и персонажами.

То, что роль народного президента уже некоторое время тяготит самого Зеленского, видно невооруженным глазом. Признаем — это действительно тяжелая роль. В стране, население которой столь быстро переходит от восторженности к нецензурным выражениям, с этой задачей может длительное время справляться только настоящий выходец из народной среды. Некоторое время людей может вводить в заблуждение хамоватость поведения и простоватые сатирические ремарки в сторону политических оппонентов. Но вот как за народность выдать вовсе ненародные политические решения?

Трещина между президентом и его паствой стала особенно заметна во время новосанжарского инцидента. Речь не о том, как проявили себя жители этого населенного пункта. Наверное, так бы вели себя и многие их критики, оказавшись в ситуации витального выбора. Суть в другом. Принципиально важно, что народный президент не проникся переживаниями "средневекового простонародья", пусть паническими и внушенными недоброжелателями. Не ответил на них. Вернее, ответил, но не так.

Возможно люди, там, внизу иерархической пирамиды вели себя инфантильно и по-детски. Если страх перед смертью своей и своих близких подпадает под такую характеристику. Но скажите, кто бьет, унижает и кричит на детей? "Детей", которые голосуют. И на какую реакцию этот кричащий может рассчитывать? Только на мстительность, которая некстати проявляется на выборах.

Ну чего стоило выразить понимание страхов новосанжарцев и испуганных жителей других регионов. Устроить выволочку дилетантскому подходу эвакуаторов. Начать говорить с людьми языком прагматичного расчета. О том, что рассчитывать на международную помощь смогут только те, кто этой помощи достоин. Выделить или хоть пообещать дополнительные средства для местного бюджета. Сделать массу всего вплоть до того, чтобы, учитывая панику, не устраивать карантин в центре населенного пункта. Но — Риму и миру было явлено высокородное благородство новоликого украинского руководства, которое так и не поняло, о чем еще надо было говорить с пейзанами, достойными только команд "разойдись" и порицаний в бесчеловечности.

Сухой остаток ситуации — люди столкнулись с непониманием и высокомерием, уже набившим оскомину за время правления предшественника Зеленского. Да, 70 процентов не стали поддерживать новосанжарцев. Ну, нельзя же выглядеть жалким хотя бы в своих глазах. Но дело не в этом. Это не должно успокаивать зе-команду. Потому что все увидели, как будет себя вести с ними власть, если возникнет ситуация конфликта интересов. И это уже совсем другая история.

У команды Зеленского в полный рост проявляются симптомы синдрома предшественника. Нежелание решать болезненные вопросы, тревожащие население. Восторженное отношение к политическому монополизму. Ярко выраженное кумовство. А теперь еще и "постаментальная" (от слова постамент) манера общения с "плебсом", недоросшим до высокоморальных высот, на которых как обычно нежатся властьпредержащие.

Показательны данные исследования Центра им. Разумкова, которые указали на смещение позиции населения в вопросе направленности действий президента. Октябрь 2019: 54,5% —президент защищает национальные интересы, 24,5% — президент защищает свои интересы и интересы своего окружения. Февраль 2020: соотношение 37,1% против 41,1%.

Без сомнения, свою лепту в эти колебания внесут мощные компроматные вбросы, поводов для которых будет предостаточно. Валютные метания, земельный вопрос, приватизация, концессии, дорожный бум. После разговора премьера с депутатами о бюджетно-финансовых планах на местные выборы даже заявленное "Великое строительство" может оказаться Укроборонпромом.

И это все упадет в хорошо удобренную почву. Потому что тема коррупции остается в топе проблем, остро переживаемых населением. А что значит, когда в насквозь коррумпированном обществе коррупция воспринимается как топ-проблема. Это значит, что население продолжает считать власть слишком, непомерно жадной. И будет соответственно реагировать на захватывающие истории о похождениях уже новых "селфмейдменов" от власти, и делать соответствующие выводы. И наплевать, сколько в этих историях будет правды, а сколько живого воображения.

Сериал о народном президенте близится к финалу. Режим будет трансформироваться в новое качество. Это уже очевидно. Не исключено, что это будет попытка ремейка истории о верховном государственном арбитре, с присущим ей центристским идеологическим обрамлением, корпоративным "либерализмом" в экономике и сдержанной инфляционной левизной в социальной сфере, восстановлением системы балансов, гибким подходом к чередованию политических альянсов.

Скорее всего, попытка будет неудачная, если учитывать все сопутствующие факторы. Многое будет зависеть не только от зе-команды. Но и от тех, кто более уверенно выглядит в таком политическом амплуа, и попробует предложить свою историю.", - резюмировал свои заметки Юрий Надтока.