Группа мошенников заработала 4 млн евро продавая в Украину арендованные в ЕС автомобили

Сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции задержали организатора и 4 участников преступной группировки по подозрению в совершении мошеннических действий с автомобилями на 4 млн евро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, подозреваемые оформляли в лизинг автомобили на территории стран Европейского Союза, переправляли их через границу Украины по поддельным документам, ставили на регистрацию и в дальнейшем сбывали.

Правоохранители установили 56 фактов преступлений с суммой нанесенного ущерба более 4 млн евро.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора открыли уголовное производство по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.4 ст.28 ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 4 ст.28 ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.

25 февраля работники внутренней безопасности и следователи Нацполиции вместе с представителями нескольких территориальных подразделений, с участием бойцов отдела быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности и полиции особого назначения провели 80 санкционированных обысков на территории Киева, Львова, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Киевской, Одесской, Ривненской и Херсонской областей.

В настоящее время задержаны 5 человек, им сообщено о подозрении.

Следственные действия продолжаются.

Кроме того, правоохранители проверяют причастность к деятельности разоблаченной группировки сотрудников правоохранительных органов, которые могли быть их сообщниками.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины и Национальной полицией задержали подозреваемых в мошенническом завладении 0,5 млн долларов и 350 тыс. долларов за содействие в назначении на должности председателей Житомирской и Николаевской областных государственных администраций.