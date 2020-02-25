В Николаеве две лицеистки разгромили могилы на кладбище, а в Днипре дерево рухнуло на автобус

В Днипре дерево рухнуло на пассажирский автобус

В Днипре 24 февраля дерево упало на пассажирский автобус, совершавший посадку пассажиров на остановке общественного транспорта, сообщает "Днепр час". Дерево высотой ориентировочно 7 метров, упало на пассажирский автобус и задело электропровода. Падение дерева состоялось в тот момент, когда маршрутное такси остановилось на остановке общественного транспорта для посадки и высадки пассажиров. Спасатели с помощью бензопилы распилили дерево и освободили проезжую часть. В результате происшествия погибших и травмированных нет.

Дерево упало на автобус. Фото: Днепр час

Стрельба в центре Днипра: резонансное задержание преступников

В ночь на 25 февраля в Днипре произошло громкое задержание преступной группировки, которая устроила стрельбу прямо возле остановки общественного транспорта, пишет "Днепр час". Как стало известно, стрельба началась приблизительно в 17:10. Автомобиль Merсedes G-класса преследовали злоумышленники и водитель запросил помощь у полиции. Но стрелков это не остановило. Они заблокировали автомобиль и даже несмотря на присутствие правоохранителей, открыли огонь по людям. Вся ситуация проходила рядом с остановкой общественного транспорта и чудом никто из очевидцев не пострадал. После стрельбы, вооруженные бандиты скрылись. По городу объявили план-перехват. Стрелков задержали за считанные секунды. Детали резонансного происшествия выясняются.

"Очень хотелось попить", - жажда привела к попытке ограбления в Николаеве

В Николаеве около полуночи патрульные обратили внимание на трех молодых людей, которые ломают двери холодильной камеры возле магазина, сообщают "Новости N". Увидев полицейский автомобиль, парни попытались убежать, но не удалось — их задержали. Правонарушители объяснили, что очень хотели попить, но в это время все магазины были закрыты. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ночного происшествия.

В Николаеве два мужчины сломали двери холодильной камеры. Фото: Новости N

Две пьяные девицы разгромили могилы на кладбище в Николаевской области

24 февраля смотритель городского кладбища Вознесенска Николаевской области заявил в полицию, о повреждении нескольких могил, сообщают "Николаевские новости". Правоохранители установили, что над захоронениями надругались две пьяные лицеистки. Девушки (одной из них 17 лет, другой – 15) объяснили в полиции, что сильно напились и решили развлечься на кладбище, поэтому ногами и руками разбили несколько могил. Правоохранители устанавливают точное количество разбитых могил. Затем старшей девушке объявят подозрение. Также сотрудники полиции пообщаются с родителями учениц. По закону взрослые могут понести административную ответственность за действия дочерей. За это им грозит штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан либо лишение свободы до трех лет.

Николаев: за пару минут до того, как оторвался пешеходный мост через Ингул, по нему прошли люди

В понедельник, 24 февраля, в Николаеве оторвалась понтонная часть пешеходного моста через Ингул, сообщают "Николаевские новости". Видео того, как оторвался мост опубликовал у себя на странице в "Фейсбук" начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Дмитрий Канарский. Из-за сильного порыва ветра, не выдержало крепление возле берега со стороны Набережной. Сейчас подходы к мосту огорожены. После того, как река успокоится, службы будут ликвидировать ЧП.

Пешеходный мост через реку Ингул. Фото: Николаевские новости

В Одессе летала остановка общественного транспорта

25 февраля в Одессе шторм снес остановку на улице Академика Сахарова, пишет "odessa.net.ua". Остановка, словно дельтаплан, перелетела на парковку и повредила несколько автомашин. К счастью, никто из людей не пострадал.

В одесской школе во время уроков обвалилась часть потолка

Происшествие случилось в лицее №53. Детей, которые занимались в учебных классах на 4 этаже, перевели в другие классы – ниже, сообщает "odessa.net.ua". Этот факт подтверждают дети. Однако руководитель лицея Ирина Телищак утверждает, что дети фантазеры. Учебный процесс не прерывается и завтра также школа планирует работать в обычном режиме. По заверениям директора школы, ураганный ветер отрыл окно и сдул несколько элементов навесного потолка. Видео провисшего потолка выложили в интернет. В сообщении говорится, что это так дерево продавило школьную крышу. Отмечается, что возле того крыла школы, где как утверждают очевидцы, произошло ЧП, есть пострадавшее от стихии дерево. Тополь, сломанный пополам, но отломанной части нигде нет. Зато вокруг школы разбросаны сломанные крупные ветки.