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25 февраля 2020, вторник, 13:47 594 Документ
Судебная власть 2020-02-25T14:23:59+02:00
Українські Новини
Сделка с оккупантами: Сытник не задекларировал 1 млн рублей от продажи недвижимости в аннексированном Крыму, –

Сделка с оккупантами: Сытник не задекларировал 1 млн рублей от продажи недвижимости в аннексированном Крыму, – СМИ

Ирина Дорофейчук
НАБУ, Крым, Земельный участок, Декларация о доходах, Артем Сытник
Артем Сытник. Фото: Українське Фото
Артем Сытник. Фото: Українське Фото

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник не указал в декларации о доходах скандальный факт сделки на оккупированной территории в Крыму. Семья "антикоррупционера" переоформила земельный участок по российскому законодательству и продала за рубли.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

Выписки из российских реестров, договор купли-продажи и другие документы, подтверждают факт сделки, зарегистрированной российской властью.

Редакция издания обратилась в Государственное бюро расследований (ГБР) с сообщением о совершении Сытником правонарушения, связанного с недостоверным декларированием (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины), что грозит директору НАБУ лишением свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности.

"Обозреватель" опубликовал копии документов, подтверждающие совершение сделки в оккупированном Крыму семьей Артема Сытника. Речь идет об участке Б-65 (кадастровый № 8536900000:07:001:0226) в садовом обществе "Мираж" в Нахимовском районе Севастополя, который его жена оформила на себя по российскому законодательству (новый, российский кадастровый №91:04:007001:139) и продала за 900 тыс. российских рублей. В 2015 году Анна Сытник, жена Артема Сытника, дала доверенность на право отчуждения имущества гражданке Российской Федерации (РФ) Небывайловой. В тот же день Артем Сытник дал своей жене согласие на отчуждение указанного участка, что также подтверждается документально.

1 августа 2017 года регистрационными органами РФ в г. Севастополь незаконно зарегистрировано право собственности Сытник Анны Николаевны на земельный участок площадью 0,0416 га в Севастополе. В тот же день Сытники через посредника продали участок за 900 тыс. российских рублей (продавец - Сытник А.М.), из которых 6 600 российских рублей уплатили в российский бюджет в виде пошлины. Фактически же участок был продан еще дороже - за 2млн российских рублей, что следует из размещенных объявлениях о купле-продаже. Ни в декларации жены Сытника, ни в декларации самого Артема Сытника операции по отчуждению недвижимости и получении средств от ее продажи в определенные нормами закона сроки отражены не были, как и не были уплачены налоги в Украине.

Ранее главный свидетель в деле о коррупции директора НАБУ Сытника Николай Надейко рассказал, как встречал по просьбе Сытника людей с деньгами из оккупированного Крыма. Эти люди привезли деньги за проданый участок, ночевали у Сытника, и он же отвозил этих посредников в аэропорт.

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