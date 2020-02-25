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25 февраля 2020, вторник, 07:10 168
Америка 2020-02-25T07:10:02+02:00
Українські Новини
Беременных и бедных не пустят: в США изменили правила выдачи грин-карт

Беременных и бедных не пустят: в США изменили правила выдачи грин-карт

Таня Войтюк
США, Грин-карта, Иммиграция, Дональд Трамп
Флаг США. Фото: pexels
Флаг США. Фото: pexels

С 24 февраля правительство США вводит ряд изменений в правила выдачи разрешений на постоянное жительство в стране. Благодаря нововведениям, ужесточается процедуру получения грин-карт для тех иностранцев, которые рассчитывают на государственные пособия, сообщили в Белом доме.

"Это восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США", — говорится в сообщении.

Инициативу в августе 2019 выдвинул помощник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер. Теперь США могут отказать во въезде или выдачи грин-карт, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи.

В частности, негативными факторами при рассмотрении заявки на получение грин-карт будут считаться пользование льготным медстрахованием Medicaid, участие в программе получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья. Также проблемы с получением разрешений на постоянное жительство могут возникнуть у людей, страдающих от "заболевания, которое может потребовать серьезного лечения" и "помешать иностранцу обеспечивать себя, посещать школу или работу".

Отрицательными характеристиками станут также отсутствие частной медицинской страховки и недостаточный уровень владения английским языком.

Как сообщали Українські Новини, Трамп несколько раз призывал отменить лотерею Green Card.

В январе 2017 Трамп приостановил прием беженцев, чтобы не допустить в США "радикальных мусульманских террористов".

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