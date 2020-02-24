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  • Правительство Гончарука работает над запуском дешевых кредитов на жилье, что оживит экономику, - Семенюк
24 февраля 2020, понедельник, 16:54 522
Политика 2020-02-24T16:55:04+02:00
Українські Новини
Правительство Гончарука работает над запуском дешевых кредитов на жилье, что оживит экономику, - Семенюк

Правительство Гончарука работает над запуском дешевых кредитов на жилье, что оживит экономику, - Семенюк

Анна Рудык

Доступные кредиты на жилье, над запуском которых работает правительство Гончарука, будут иметь положительный эффект для оживления экономики. После снижения процента по ипотеке до 10%, вместо 18-25%, что существуют сейчас, Украина начнет нормально развиваться. Об этом на странице в Facebook написал политический эксперт Тарас Семенюк.

Эксперт согласился со словами премьер-министра, что заработать на квартиру в нынешних условиях среднестатистический украинец может только нарушая закон. По мнению Тараса Семенюка, это действительно так, ведь в Украине проценты по ипотеке - одни из самых высоких в Европе.

"Наркотики и оружие? Это не весь арсенал которым можно быстро улучшить свое материальное положение. Гончарук забыл сказать о контрабанде, производство контрафактных товаров, нелегальный оборот сигарет ... Из эфира как-то потерялась вторая часть фразы - снижение процента по ипотеке до 10%. Вместо 18-25%, которые существуют сейчас. В Украине действительно слишком высокие ставки на кредиты. Люди не знают как это: жить с нормальной ипотекой, не отдавать банку последнюю копейку. У нас для физических лиц может быть и 35% годовых, что даже считается "нормальной" ставкой! В это же время в той же Польше - 7-9%", - считает эксперт.

Он подчеркнул, что уменьшение процентов по ипотеке даст толчок украинской экономике, ведь больше молодежи получит возможность покупать собственное жилье. По словам эксперта, когда президент Зеленский и команда Премьер-министра справится с этой задачей, появятся необходимые условия для дальнейшего развития Украины.

"Сейчас в Украине стагнация экономики и постоянный синдром отложенной жизни у тех, кто начинает копить на квартиру в 25 лет, чтобы купить ее в 40. Единственный способ хоть как-то эту ситуацию исправить и стать на путь цивилизованного общества - это обеспечить людей доступными ресурсами, среди них - доступными кредитами на жилье. Если команде Зеленского удастся добиться пересмотра банковских процентов, то это будет иметь положительный эффект для оживления экономики. Для Гончарука и Зеленского это вызов конечно! Снижение ставок по кредитам, которое уже частично произошло - это первоочередная задача, которую пока никто не доводил до воплощения. И это одна из первых задач, которую надо выполнить, чтобы наша страна стала нормально развиваться", - написал Семенюк.
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