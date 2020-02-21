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21 февраля 2020, пятница, 18:30 64
Общество 2020-02-21T18:31:18+02:00
Українські Новини
Киевские теплосети начали обследовать при помощи дронов

Киевские теплосети начали обследовать при помощи дронов

Таня Войтюк
Теплосеть, Киев, Дроны, Теплоснабжение
дрон. Скриншот: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook
дрон. Скриншот: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook

Киевская городская государственная администрация (КГГА) начала обследовать участки теплосетей с помощью беспилотных аппаратов (дронов), оснащенных тепловизорами.

Об этом говорится в сообщении КГГА, передают Українськi Новини.

Таким образом, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" получит дополнительную информацию о тепловых потерях в сетях столицы, которая будет учитываться при формировании адресного перечня для модернизации трубопроводов и тепловых узлов.

Отмечается, что обследование сетей с помощью беспилотных аппаратов является вспомогательным способом.

Основным методом выявления изношенных сетей является проведение гидравлических испытаний в межотопительный сезон.

Указывается, что за 2019 год было заменено 130 км трубопроводов, в 2020 году планируется заменить 150 км наиболее аварийных трубопроводов.

В 2019 году было выявлено и устранено почти 9,5 тыс. повреждений тепловых сетей при их эксплуатации, что на 6% или на 592 повреждения меньше, чем в 2018 году.

Как сообщали Українськi Новини, около 80% киевских теплосетей находятся в аварийном состоянии.

Также в столице запущены все котельные, длительное время не работавшие из-за отсутствия газа.

В мае сообщалось, что для модернизации теплосетей в Киеве придется потратить $1,3 млрд.

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