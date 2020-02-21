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  • Глава "Нашего края" на Николаевщине Кормышкин заявил о готовящихся у него обысках по команде губернатора Стадника
21 февраля 2020, пятница, 16:06 535
Политика 2020-02-21T16:07:29+02:00
Українські Новини
Глава "Нашего края" на Николаевщине Кормышкин заявил о готовящихся у него обысках по команде губернатора Стадн

Глава "Нашего края" на Николаевщине Кормышкин заявил о готовящихся у него обысках по команде губернатора Стадника

Валерия Драгомирова
Юрий Кормышкин. Фото: Facebook/Юрий Кормышкин
Юрий Кормышкин. Фото: Facebook/Юрий Кормышкин

Глава Николаевской областной организации партии "Наш край" и депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин сообщил о готовящихся обысках у него дома и на его предприятиях по указанию губернатора Стадником. Про это он написал на своей странице в Facebook.

По словам Юрия Кормышкина, Александр Стадник вместе с Александром Заитовым, исполняющим обязанности первого заместителя начальника ГУ ДФС в области, воспользовались своими связями в Киеве и организовали несколько уголовных дел в отношении предприятий, где он является конечным бенефициаром.

"Сейчас я уже точно знаю о том, что у меня дома и на моих предприятиях готовятся обыски. Власть новая – методы старые. Но что я хочу сказать. У нас есть опыт 2004, 2013 и 2019 годов, когда смели власть из-за подобного отношения к бизнесу: людей загоняли в жестокие рамки, страна начала терять понятие демократии. Сметут и вас из-за таких как Стадник. Если вы будете закрывать заводы, приходить с агрессией к людям, которые платят налоги и содержат вас же", – заявил Юрий Кормышкин.

Также, он обратился к главе Николаевской ОГА с предложением лично провести у него обыск.

"Жду вас вместе с вашими друзьями из Киева в гости. Предлагаю не прятаться за решениями Печерского суда, а лично провести обыск у меня дома. С четырьмя детьми и женой с удовольствием угощу вас чаем и накормлю бутербродами. Мне не привыкать. Но я не понимаю, что вы хотите найти?" – отметил Юрий Кормышкин.

По его словам, губернатор как бывший налоговик нашел способ пролоббировать назначение своего человека на должность заместителя начальника ГУ ДФС в Николаев для решения своих вопросов, и с ним сказали разобраться в первую очередь.

В завершение своего поста в Facebook, Юрий Кормышкин обратился к Президенту Владимиру Зеленскому.

"Уважаемый, Владимир Александрович Зеленский, вы хотите, чтобы такие люди представляли вас на местах? Ни один губернатор Николаевщины себе такого не позволял. Наблюдаю и жду. Продолжение следует”.
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